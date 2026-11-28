طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية أن عدد الأطفال الذين ولدوا لمواطنين يابانيين في البلاد خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفع بمقدار 1379 طفلاً مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 320458 طفلاً، مسجلاً بذلك أول زيادة منذ 11 عاماً.

وذكرت وكالة جي جي برس اليابانية للأنباء، أن هذا الارتفاع ربما يعكس زيادة في عدد الزيجات التي تمت في 2024 بعد سنوات من التراجع خلال جائحة كورونا.

رغم أن عدد الزيجات في شهري يناير ويونيو من العام الجاري انخفض بمقدار 708 ليصل إلى 229458.

وانخفض العدد الأولي للمواليد حتى سبتمبر، بما في ذلك المواطنون اليابانيون المولودون في الخارج والأجانب المولودون في اليابان، بنسبة 0.3% ليصل إلى 523304.

وكان عدد المواليد لأبوين يابانيين في اليابان قد انخفض في عام 2025، ليسجل بذلك مستوى قياسياً بلغ 671 ألفاً و236 مولوداً، بينما انخفض إجمالي معدل الخصوبة في البلاد - وهو متوسط ​​عدد الأطفال الذين يتوقع أن تنجبهم المرأة طوال حياتها - إلى مستوى قياسي جديد أيضا، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية صدرت، في شهر يونيو.