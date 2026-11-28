رحل «أبوعماد»، صاحب مطعم العائلات للأكلات الشعبية، قبل سنوات، لكن حضوره لايزال يتجدد مع كل زبون يدخل المطعم في منطقة السدرة برأس الخيمة، بحثاً عن وجبة اعتاد مذاقها منذ طفولته، أو عن حكاية تختزنها ذاكرته. فمنذ تأسيس المطعم عام 1964، لم تعد زيارة المكان مجرد محطة لتناول الفطور أو العشاء، بل أصبحت عادة تتوارثها أجيال، ووفاءً لمذاق ارتبط بسنوات العمر وذكرياته.

وفي المطعم القريب من متحف رأس الخيمة، تتواصل الحكاية التي بدأها صاحبه الراحل قبل أكثر من ستة عقود، ويحرص زبائنه على إبقائها حية، ليس بتكرار زياراتهم فحسب، وإنما بدعمهم استمرار المكان الذي يحمل جزءاً من ذاكرة المدينة. ويواصل محمد فؤاد، ابن «أبوعماد»، مسيرة والده، محافظاً على الوصفات التي صنعت شهرة المطعم، وفي مقدمتها خلطة سرية تضم نحو 50 نوعاً من البهارات، مازالت تمنح وجباته نكهتها المميزة.

وقال محمد فؤاد لـ«الإمارات اليوم» إن المطعم، الذي يعود تاريخ إصدار رخصته إلى عام 1964، لم يعد مجرد مكان لتقديم الوجبات الشعبية، بل أصبح جزءاً من الذاكرة الاجتماعية لأهالي رأس الخيمة، مشيراً إلى أن والده انتقل من مهنة الحدادة إلى العمل في إعداد الطعام، ليؤسس تجربة استمرت عقوداً طويلة، وارتبطت بأجيال متعاقبة من الزبائن.

محمد فؤاد: الناس يحضرون باستمرار لتناول الطعام، وللإسهام في استمرار نجاح المطعم، لأنه يمثل جزءاً من ذكريات السنين التي عاشوها. (Photographer)

وأوضح أن سر النكهة المميزة يكمن في خلطة خاصة تضم نحو 50 نوعاً من البهارات، يتم جمعها وطحنها ومزجها لتشكّل «خلطة أبوعماد» المعروفة، التي أسهمت في شهرة وجبات الناشف باللحم والدجاج والفلافل والكبدة، وجعلت زبائن المطعم يحتفظون بمذاقها في ذاكرتهم طوال السنوات الماضية.

وفاء الزبائن

ولا تقتصر حكاية المطعم على وصفاته وأطباقه، بل تمتد إلى علاقة خاصة نسجها مع زبائنه على مر السنين، حتى أصبح بعضهم يعود إليه بدافع الوفاء، والحرص على ألا تنقطع حكاية المكان. وأكد محمد فؤاد أن أكثر ما يميز المطعم هو وفاء زبائنه القدامى، الذين لا يكتفون بالعودة لتناول وجباتهم المفضلة، بل يحرصون على تشجيع العائلة على مواصلة العمل والمحافظة على نجاح المكان.

وقال: «الناس يحضرون باستمرار، ويحدثوننا أنهم يأتون لتناول الطعام، وأيضاً للمساهمة في استمرار نجاح المطعم، لأنه يمثل جزءاً من ذكريات السنين التي عاشوها».

وأضاف أن المطعم يستقبل زبائن من مختلف إمارات الدولة، بينهم أشخاص يأتون من أبوظبي والشارقة خصيصاً لتناول وجباته، فيما يتصل بعضهم مسبقاً لتجهيز الطعام قبل وصولهم إلى رأس الخيمة.

إيجار لم يتغير

ومن صور الوفاء التي تحيط بالمطعم، قيمة إيجاره التي لم تتغير منذ 30 عاماً، رغم مساحة المحل الكبيرة، في موقف يعكس حرص المجتمع المحلي على استمرار هذا المكان القديم والمحافظة على حضوره في رأس الخيمة.

وأشار محمد فؤاد إلى أن ثبات الإيجار طوال هذه السنوات يمثل دعماً مهماً لاستمرار المطعم، ويجسد روح التعاون والوفاء لمكان ارتبط بذكريات أجيال من الأهالي.

سندويشات المدرسة

وفي ذاكرة المطعم حكايات لا تقل نكهة عن وجباته، يستعيدها زبائنه كلما عادوا إليه. ويروي أحدهم أنه كان يخرج من المدرسة لتناول سندويش من مطعم «أبوعماد»، رغم معرفته بأنه قد يتعرض للعقاب من المعلمين عند عودته، مؤكداً أن الرغبة في تناول وجبته المفضلة كانت تستحق تلك المغامرة.

ويؤكد زبون آخر، ارتبط بالمطعم منذ سبعينات القرن الماضي، أن المكان كان وجهة معتادة لتناول الإفطار، فيما يشير أحد الرواد إلى أن طعم الفلافل لم يتغير منذ عرف المطعم قبل سنوات طويلة.

وتختصر هذه الحكايات علاقة تجاوزت حدود الطعام، لتصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية وذكرياتها، فالمطعم الذي عرفه البعض في طريقهم إلى المدرسة، واستقبل آخرين في بدايات يومهم، ظل شاهداً على مراحل مختلفة من أعمار زبائنه، الذين يعودون إليه اليوم، وقد تغيرت سنواتهم وتفاصيل حياتهم، فيما بقيت النكهة التي ألفوها على حالها.

إرث لا يغيب

ويواصل محمد فؤاد مسيرة والده الراحل، محافظاً على هوية المطعم الشعبي ووصفاته التي ارتبطت باسم «أبوعماد»، في وقت يشارك فيه الزبائن والمجتمع المحلي في دعم استمرار هذه التجربة التي أصبحت جزءاً من تاريخ المكان وذاكرته.

وبين خلطة البهارات الـ50، ووفاء الزبائن، وإيجار لم يتغير منذ ثلاثة عقود، تتواصل حكاية مطعم العائلات في رأس الخيمة، لتؤكد أن قيمة بعض الأماكن لا تقاس بما تقدمه من طعام فحسب، بل بما تختزنه من ذكريات، وما تنسجه من روابط إنسانية تتجاوز الزمن.

فرغم رحيل «أبوعماد»، بقيت نكهته حاضرة، وبقي زبائنه يعودون إلى المكان بحثاً عن وجبة اعتادوها، وعن شيء من أيامهم القديمة، وذكريات لا يريدون لها أن تغيب.