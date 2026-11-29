ميلانو - رويترز

يدرس ورثة مصمم الأزياء الإيطالي الراحل جورجيو أرماني، شراء قسم ​صغير من الحصة المعروضة للبيع البالغة 15%، بحسب ما نصت عليه وصية المؤسس.

وأوضح مصدران مطلعان أن شركة (لوريال) التي تمتد رخصتها لتصنيع عطور أرماني ومنتجات العناية بالبشرة والمكياج حتى عام 2050، ستستحوذ على الجزء الأكبر من هذه الحصة، وأضاف أحدهما أن مجموعة ⁠مستحضرات التجميل الفرنسية تجري مفاوضات للاستحواذ على قرابة 10% من أسهم أرماني.

وقال المصدران إن شركة (إيسيلور لوكسوتيكا)، وهي شركة تصنيع نظارات وحليف تجاري قوي آخر لأرماني، ستشتري نحو 2% إلى 3% ‌من دار الأزياء الإيطالية، في حين سيستحوذ ورثة أرماني على النسبة المتبقية التي تراوح من 2% إلى 3%.

وقال أحد المصدرين المطلعين ‌إن ورثة أرماني الذين يفكرون في شراء الحصة هم ‌ابنة أخيه سيلفانا أرماني (71 عاماً)، المسؤولة عن تصاميم أزياء النساء ‌في جورجيو أرماني، وابن ‌أخيه عضو مجلس الإدارة أندريا كاميرانا (56 عاماً)، وشريك المصمم منذ فترة طويلة ليو ديل أوركو (74 عاماً)، ​الذي يقود قسم ‌أزياء الرجال.

وكان أرماني، ​الذي توفي عن عمر 91 ⁠عاماً في سبتمبر 2025، نصّ في وصيته على بيع نحو 15% من الشركة في غضون 12 إلى 18 شهراً بعد ​وفاته.