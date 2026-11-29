لندن - رويترز

تتحدث كيت، أميرة ويلز في بريطانيا، عن الصعوبات والمخاوف التي عانتها لدى خضوعها للعلاج ​من السرطان في أحد أكثر الأفلام صراحة عن فرد في العائلة المالكة البريطانية، وتأمل أن ‌يساعد هذا الفيلم ​آخرين يكافحون المرض أو يتعافون منه.

وفي الفيلم الوثائقي الذي من المقرر إذاعته على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم (الأحد)، تظهر الأميرة البالغة من العمر 44 عاماً، زوجة ولي العهد الأمير وليام، وهي تبكي وتستمع إلى رسائل من أطفالها الثلاثة خلال تحدٍ خيري لتسلق أعلى ثلاث قمم في بريطانيا في غضون 24 ساعة.

وقالت لشقيقها جيمس ميدلتون وهي تبكي، بعد أن شغل لها التسجيلات ⁠الصوتية من جورج (13 عاماً) وتشارلوت (11 عاماً) ولويس (ثمانية أعوام)، في منتصف الطريق خلال هذه المغامرة «أعطوني الدافع للخروج من المستشفى. وسيعطونني الدافع لإكمال هذا التحدي».

وقالت كيت في مارس 2024 إنها تخضع للعلاج من نوع غير معلن من السرطان بعد أن كشفت الفحوص التي ‌أجريت عقب جراحة كبيرة في البطن عن الإصابة بالمرض، وذلك بعد فترة وجيزة من الكشف عن إصابة والد زوجها، الملك تشارلز، بالسرطان أيضاً. وهي الآن في مرحلة الهدوء بعد خضوعها لدورة من العلاج الكيماوي.

ويقدّم الفيلم الوثائقي ‌نظرة هي الأكثر قرباً حتى الآن على الحياة الخاصة لكيت وعائلتها، بما في ‌ذلك الأثر الذي خلفه المرض عليها جسدياً ونفسياً.