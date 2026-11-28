ترجمات -الإمارات اليوم

أثار رجل من جنوب غرب الصين اهتماماً واسعاً على الإنترنت بعد أن كشف عن إدارته لمشروع ”مربح“ لتركيب الرموش، وإن كان يتخذ من سيارته كمقر له.

وذكر ”شياو في“، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره من مدينة تشونغتشينغ، عبر حسابه على منصة للفيديوهات القصيرة، أن عمله في مجال تركيب الرموش يدر عليه دخلاً شهرياً مضموناً يصل إلى 50 ألف يوان (حوالي 7500 دولار أمريكي).

وبصفته مالكاً لمتجر متخصص في تركيب الرموش بالمدينة، قرر ”شياو في“ توسيع نطاق عمله من خلال تقديم خدمات متنقلة؛ حيث جهّز سيارته لتكون بمثابة استوديو متنقل، يتنقل به للقاء زبوناته وتقديم الخدمة لهن أمام أبواب منازلهن.

وأوضح ”شياو في“ وفقا لصحيفة ”ساوث تشاينا مورنينغ بوست“ أن هذا الاستوديو المتنقل أتاح له تجاوز حدود الحي الذي يقع فيه متجره، والوصول إلى زبونات في مختلف أنحاء المدينة. وقد جاءته الفكرة بعد أن لاحظ رغبة العديد من الزبونات في الحصول على الخدمة داخل منازلهن. ونظراً لأن معظم زبوناته من النساء، وجد ”شياو في“ أن العمل داخل منازلهن قد لا يكون ملائماً، فاهتدى إلى فكرة تقديم الخدمة لهن داخل سيارته بدلاً من ذلك.

وللقيام بذلك، يقوم بتغطية المقعد الأمامي بغطاء يستخدم لمرة واحدة، ثم يلتقط صورة لكل زبونة قبل البدء، ويستخدم برامج تعديل الصور لتجربة أنماط مختلفة من الرموش، ويعرض النتائج على شاشة السيارة لتتمكن الزبونة من اختيار المظهر الذي تفضله.

تستغرق الجلسة عادةً حوالي ساعة واحدة، وهي مدة تُعد سريعة في هذا المجال، ويعزو ”شياو في“ هذه السرعة إلى خبرته ومهارته العالية. حتى إن بعض الزبونات يغلب عليهن النعاس ويغرقن في النوم أثناء تلقي الخدمة.

ويتقاضى ”شياو في“ مبلغاً يتراوح بين 300 و500 يوان (ما يعادل 45 إلى 75 دولاراً أمريكياً) من كل زبونة، اعتماداً على نوع الخدمة والنمط المطلوب؛ وهي أسعار أعلى من متوسط ​​أسعار السوق. يُذكر أن ”شياو في“ تفرغ للعمل كخبير في تركيب الرموش منذ ثلاث سنوات، بعد أن عمل سابقاً في مهن أخرى مثل ميكانيكا الحافلات، واللحام الكهربائي، وقيادة الشاحنات.

وقبل احتراف تلك المهن التي تُصنف تقليدياً على أنها ”أعمال رجالية“، كان ”شياو في“ قد درس فن المكياج الدائم. وذكر أنه كان من أوائل المتخصصين في المنطقة في تركيب الرموش على الطريقة الصينية، مما جذب العديد من الزبائن الدائمين إلى متجره.

وقد حظيت مقاطع الفيديو الخاصة بشياو في بالعديد من التعليقات التي أشادت بفكرة ”الاستوديو المتنقل“ واعتبرتها فكرة ذكية. وكتب أحد المعلقين: ”هذه طريقة ذكية لتقديم خدمات تركيب الرموش داخل سيارة؛ فهي وسيلة اقتصادية ومريحة وآمنة“.