الكويت - وام

اختتمت مجموعة «تريندز» مشاركتها في الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب 2026، بتنظيم «تريندز جلوبال» حلقة نقاشية بعنوان «مراكز الفكر والذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة لإنتاج المعرفة»، تناولت توظيف التقنيات الذكية في تطوير البحث العلمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد عبدالله العلي، أن «تريندز» أطلقت استراتيجية للذكاء الاصطناعي تشمل شركاتها الخمس، وطورت الباحثَين الرقميَّين «أطلس» و«نور» ومنصة «Tech Bot»، مشدداً على أهمية تدريب الكوادر واستخدام هذه التقنيات أدوات مساعدة للباحثين.

ودعت رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة حمد المكيمي، إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتعزيز الشراكات المعرفية، فيما أكدت الأستاذة المساعدة في علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الكويت، الدكتورة دلال يوسف البدوي، ضرورة حماية الملكية الفكرية وتطوير الأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.