دبي في أكتوبر.. شهر الإيقاعات العالمية والضحك والرياضة

ترسم أجندة دبي لشهر أكتوبر مشهداً متنوعاً للفعاليات، يجمع بين الموسيقى الحية والعروض الكوميدية والبطولات الرياضية والأنشطة المجتمعية، في برنامج يمتد على مدار الشهر، ويستقطب أسماء فنية ورياضية محلية ودولية، بالتزامن مع انطلاق «تحدي دبي للياقة»، واستمرار منافسات رياضية تمتد إلى العام المقبل.

وتتنوع العروض الموسيقية بين البوب العربي والموسيقى الإلكترونية والروك والموسيقى الفلبينية وأنغام جنوب آسيا، فيما يعود «مهرجان دبي للكوميديا» بدورته السابعة، مقدماً عروضاً في عدد من أبرز المسارح والوجهات في الإمارة.

أنماط وأسماء

افتتح الشهر موسيقياً بحفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أمس، في «كوكا كولا أرينا»، فيما يقدم منسق الأغاني والمنتج البلجيكي لوست فريكونسيز عرضاً لموسيقى الهاوس في «بوهيميا بيتش كلوب» في اليوم التالي. إضافة إلى تواصل عروض منصة كوريا في «دبي فيستيفال»، وتشهد دبي في 5 أكتوبر عرض «جود سيف ذا كوين»، الذي يعيد تقديم موسيقى وحضور فرقة «كوين» بقيادة بابلو بادين، بعد أكثر من 1000 عرض للفرقة حول العالم.

وتتواصل العروض في «دبي أوبرا» مع حفل المغنية والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان في 6 أكتوبر، بينما يستضيف «باشا آيكونز» الفنان كارل كوكس في 9 أكتوبر، يليه سوني فوديرا في اليوم التالي، في عرضين ينتميان إلى مشهد الموسيقى الإلكترونية والهاوس. كما يستضيف «كوكا كولا أرينا» في 11 أكتوبر الفنانين الفلبينيين «تي جيه مونتيردي وكي زي تاندينجان» ضمن جولتهما في الشرق الأوسط.

وفي 24 أكتوبر، تتقاطع أنماط موسيقية متعددة في ثلاث حفلات؛ إذ تعود نانسي عجرم إلى «كوكا كولا أرينا»، فيما تقدم المغنية الهندية فالغوني باثاك أمسية تجمع الموسيقى والرقص في مسرح حديقة زعبيل، ويحيي بلاك كوفي حفلاً في «أوشوايا دبي هاربر» يجمع بين الموسيقى والعروض المرئية.

وتستمر البرمجة الموسيقية في 25 أكتوبر مع حفل المغني الهندي شان في «كوكا كولا أرينا»، بالتزامن مع احتفال فرقة «Blue» البريطانية بمرور 25 عاماً على انطلاقتها في «مسرح دبي ميلينيوم» بمدينة إكسبو دبي. ويختتم الشهر موسيقياً مع «مهرجان صيف ناشفيل» في مدينة دبي للإعلام، إلى جانب عرض آدم بورت في «باشا آيكونز» في 31 أكتوبر.

الكوميديا تعود

ويشكل «مهرجان دبي للكوميديا 2026» أحد أبرز محاور الأجندة، إذ تعود الدورة السابعة خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري، على مدى 10 أيام من عروض الكوميديا والارتجال المسرحي في دبي أوبرا و«كوكا كولا أرينا» ومسرح نيو كوفنت غاردن، بمشاركة مجموعة من الكوميديين العالميين والإقليميين والمحليين، من بينهم فير داس ومو غيليغان وجون أشقر ومنوّر الفاروقي وأميت تاندون وشين تود. وضمن فعاليات المهرجان، تستضيف دبي أوبرا في 17 أكتوبر عرض «عام على انطلاق ببروني»، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لنادي «ببروني كوميدي كلوب»، بمشاركة كريس فايد ورضوان بوغرابة ونينو أريال وأبز علي ونهى بشير، في أمسية تجمع بين الأساليب الكوميدية المختلفة والتفاعل مع الجمهور.

نجوم الكريكيت وتحدي اللياقة

على الجانب الرياضي، تستضيف دبي من 9 إلى 11 أكتوبر «بطولة أساطير الكريكيت» في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة أسماء بارزة في اللعبة، من بينها يوفراج سينغ وشاهد أفريدي وكريس غايل، وبمشاركة سبع دول، إلى جانب مواجهة بين الهند وباكستان.

وفي 31 أكتوبر ينطلق «تحدي دبي للياقة»، الذي يستمر حتى 29 نوفمبر في مختلف أنحاء الإمارة، داعياً السكان والزوار إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، ضمن مبادرة «30×30». ويتضمن التحدي جلسات لياقة مجانية وفعاليات رياضية وأنشطة مجتمعية متنوعة.

ويتزامن انطلاق التحدي مع الدورة الخامسة من «بطولة الألعاب الوردية للسيدات» في ملعب ذا سيفنز، حيث تتنافس فرق من خمس لاعبات في ستة تحديات بدنية، في مبادرة تستهدف تشجيع نمط الحياة النشط، وزيادة الوعي بمرض السرطان. كما يعود «تحدي الوحول» إلى دبي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، بمساري 5 و15 كيلومتراً، إلى جانب منافسات مخصصة للصغار.

ويمتد الحضور الرياضي إلى موسم «دبي لكرة السلة 2026-2027»، الذي يستمر حتى 16 أبريل 2027 في «كوكا كولا أرينا»، ويشهد 32 مباراة على أرض دبي أمام أندية أوروبية بارزة، من بينها ريال مدريد وبرشلونة وأولمبياكوس وفنربخشة.