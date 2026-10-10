إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأميركية يودي بحياة 9 أشخاص

قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية جوش شابيرو، السبت، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، الجمعة، بمدينة إيري شمالي الولاية، فيما أعلنت الشرطة وفاة المشتبه به في تنفيذ الهجوم أيضاً، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال قائد شرطة إيري، ريك لوراه، لمحطة إخبارية محلية: "لم أشهد شيئاً كهذا طوال أكثر من 28 عاماً من عملي"

وأضاف: "لست متأكداً من أن مدينة إيري شهدت من قبل هذا العدد من الضحايا وحجم الدمار الذي رأيناه للتو".

ورفض لوراه الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه وصف ملابسات إطلاق النار بأنها "مقلقة للغاية".

وأضاف شابيرو، السبت، أنه عرض تقديم "الدعم الكامل" من إدارته إلى عمدة مدينة إيري داريا ديفلين.

وكانت المدينة قد أعلنت، في منشور مساء الجمعة، وفاة المشتبه به في إطلاق النار، مؤكدة عدم وجود أي تهديد للجمهور.