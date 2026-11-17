توفي رجل الأعمال الأميركي دان كارني، الشريك المؤسس لسلسلة مطاعم "بيتزا هت"، عن عمر 95 عاماً، بعد مسيرة بدأت بمطعم صغير افتتحه مع شقيقه بقرض من والدته قيمته 600 دولار، قبل أن يتحول المشروع إلى علامة تجارية عالمية.

وأعلنت جامعة ولاية ويتشيتا، التي درس فيها كارني، إلى جانب مؤسسة أبحاث الشلل الدماغي التي ترأس مجلس إدارتها لمدة 50 عاماً، وفاته، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية في 16 نوفمبر 2026.

بدأت قصة «بيتزا هت» عام 1958، عندما قرر دان وشقيقه فرانك كارني تأسيس مطعم للبيتزا في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأميركية، بالاعتماد على قرض بقيمة 600 دولار حصلا عليه من والدتهما.

واستهدف المطعم في بدايته طلاب الجامعة، قبل أن يتوسع المشروع خلال فترة قصيرة، ويفتتح الشقيقان أول فرع يعمل بنظام الامتياز التجاري عام 1959 في مدينة توبيكا.

ومع مرور الوقت، اتسعت شبكة المطاعم لتصبح واحدة من أبرز السلاسل العالمية في قطاع الوجبات، إلى أن باع الشقيقان الشركة إلى مجموعة «بيبسيكو» عام 1977.

وكان شقيقه فرانك كارني قد توفي عام 2020، فيما ارتبط اسم دان بتأسيس واحدة من أشهر العلامات التجارية في تاريخ صناعة المطاعم.