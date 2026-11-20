توصل باحثون إلى إمكانية زراعة البطاطا في تربة تحاكي طبيعة سطح القمر، والحصول على محصول يضاهي نظيره المزروع في الأرض، من حيث النمو والإنتاجية والقيمة الغذائية، في تقدم علمي قد يمهد لتوفير غذاء لرواد الفضاء، وتقليل الاعتماد على الإمدادات من الأرض.

ووفق دراسة أجراها علماء من جامعة ولاية أوريجون في الولايات المتحدة، بدعم من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، فإن إضافة نسبة من المواد العضوية إلى التربة القمرية تسمح للبطاطا بإكمال دورة حياتها، وإنتاج درنات صالحة للاستهلاك، دون ظهور زيادة في بعض السموم الطبيعية التي قد تتراكم داخل المحصول.

وأفادت الدراسة التي نشرتها دورية "npj Microgravity"، بأن إضافة 30% من السماد العضوي "Vermicompost" الذي تنتجه ديدان الأرض خلال تحليل المخلفات العضوية، ساعدت النباتات على تحقيق معدلات نمو وتطور مماثلة لتلك المسجلة في التربة الزراعية الطبيعية.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، أيمريك جوييه، من قسم علم النبات وأمراض النباتات بالجامعة: "وجدنا أن البطاطا تستطيع إكمال دورة حياتها بالكامل في تربة تحاكي تربة القمر عندما تدعم بالمواد العضوية".

وأضاف أن النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تطوير أنظمة موثوقة لإنتاج الغذاء يمكن أن تدعم الاستكشاف البشري طويل الأمد للقمر.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة في ضوء برنامج "أرتميس" الذي تنفذه "ناسا"؛ بهدف إعادة البشر إلى سطح القمر، وتطوير وجود بشري مستدام، وهو ما يتطلب إيجاد وسائل لإنتاج الغذاء محلياً بدلاً من الاعتماد الكامل على رحلات الإمداد المكلفة من الأرض.