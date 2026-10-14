«نوماد أبوظبي» ينطلق 18 نوفمبر المقبل

تنطلق الدورة الثانية من معرض «نوماد أبوظبي»، يوم 18 نوفمبر المقبل، في مبنى المسافرين (1) بمطار أبوظبي الدولي القديم، وتشمل الدورة الثانية برنامجاً موسعاً يضم مزيداً من صالات العرض الفنية، والمبادرات الإقليمية، إلى جانب تكليفات فنية جديدة، بما يُضفي حيوية متجددة على أحد أبرز الصروح المعمارية في أبوظبي.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، التي تنظم المعرض بالتعاون مع «نوماد»، أنه استناداً إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية عام 2025، سيقدم المعرض هذا العام مجموعة من صالات العرض الفنية، والشراكات المؤسسية، والتكليفات الفنية والتصميمية المنجزة خصيصاً للموقع، بما يعزز مكانته في مجال التصميمات القابلة للاقتناء والتبادل الثقافي. وتعكس صالات العرض المشاركة، التزام «نوماد أبوظبي» المتواصل بدعم الممارسات التي تربط بين التصميم المعاصر والمواد المحلية والتقاليد الحرفية وأشكال التعاون المبتكرة، وتتمثل إحدى أبرز المبادرات في دورة عام 2026 في تعاون جديد بين معهد العالم العربي في باريس وبيت الحرفيين، لإطلاق منصة سنوية تُعنى بتعزيز الحوار بين التصميم المعاصر والحرف الإماراتية التقليدية.