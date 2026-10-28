أبوظبي «تقرأ للأطفال» تحت مظلة «كلمة»

يواصل مركز أبوظبي للغة العربية، تحت مظلة نادي «كلمة» للقراءة، الفعاليات التي ينظمها ضمن مبادرة «نقرأ للأطفال»، التي بدأت في السابع من الشهر الجاري وتستمر إلى 28 نوفمبر المقبل، في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، واللوفر أبوظبي، ومزارع غراسيا، وتجمع الفعاليات الخمس بين جلسات قراءة القصص باللغة العربية، والورش الإبداعية لتعزيز شغف الأطفال بالقراءة والمعرفة.

وتستهدف المبادرة، التي تندرج ضمن الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، الأطفال من عمر ستة إلى 12 عاماً، وتقدّم لهم قصصاً مختارة من مشروعي «إصدارات» و«كلمة» للترجمة التابعين للمركز. وتتيح الأنشطة المصاحبة للأطفال التفاعل مع الحكايات وشخصياتها، والتعبير عن أفكارهم من خلال الحوار والمشاركة والتطبيق العملي، ما يسهم في تنمية مهاراتهم في الاستماع والتعبير والإبداع.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي: «تمثل مبادرة (نقرأ للأطفال) حجر الأساس في فلسفة بناء الإنسان التي ينتهجها المركز، من خلال استثمار مستدام في رأس المال البشري، يبدأ من الطفولة المبكرة لحماية الهوية الثقافية، وتمكين اللغة العربية، وصناعة جيلٍ واعٍ يملك أدوات المستقبل، ويقود خياله نحو آفاق الإبداع، لتتحول المبادرة إلى ذراع استراتيجية تصوغ ملامح المستقبل، وتضمن بقاء اللغة العربية حاضرة في عقول أطفال اليوم، وقادة الغد، ولتظل أبوظبي عاصمة الفكر، وبوصلة الثقافة للأجيال المقبلة».

وتضمّن برنامج أكتوبر جلستين في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، يومَي السابع و10، في حين يستضيف متحف اللوفر أبوظبي، السبت المقبل، الكاتبة الدكتورة فاطمة المزروعي لتقديم جلسة قراءة، وتتواصل الفعاليات في مزارع غراسيا في 15 نوفمبر المقبل، ثم في اللوفر أبوظبي في 28 من الشهر نفسه.

ويمنح تنوّع المواقع المستضيفة الأطفال وأسرهم فرصة لربط القراءة بتجارب ثقافية وطبيعية خارج إطارها المعتاد؛ إذ تتيح المتاحف والمواقع المجتمعية الجمع بين الحكاية والاكتشاف، وتقديم الكتاب بوصفه مدخلاً إلى المعرفة والمتعة، بهدف تعزيز حب القراءة لديهم، وتنمية ارتباطهم باللغة العربية، بما يتماشى مع مبادئ «عام الأسرة».

• 28 نوفمبر المقبل، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الجلسة الخامسة ضمن «المبادرة».