سيارة شاهدة على تاريخ أبوظبي تعود إلى الواجهة

عادت سيارة «بورشه 924» التاريخية، التي ارتبطت بمرحلة مبكرة من تاريخ دولة الإمارات، إلى الواجهة بعد استكمال أعمال ترميمها، والكشف عنها، أمس، في أبوظبي، ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على إرث الإمارات في عالم السيارات، وصون محطة مهمة من تاريخ العمل الشرطي فيها، واقتنت شرطة أبوظبي السيارة عام 1979، لتكون ضمن المركبات المرافقة لموكب الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى الإمارات.

وقال رئيس قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، المقدم علي الحمادي: «تمثل (بورشه 924) فصلاً مهماً من تاريخ شرطة أبوظبي وتطور أسطول مركباتها، وتتيح أعمال ترميمها الحفاظ على صلة ملموسة بتلك المرحلة، والتعريف بقصتها للأجيال المقبلة، ويسعدنا التعاون مع (مركز بورشه أبوظبي والعين) و(مجموعة علي وأولاده القابضة) في هذا المشروع الذي يعيد هذه السيارة التاريخية إلى هويتها الأصلية».

وبعد استكمال أعمال الترميم الشاملة، أعاد «مركز بورشه أبوظبي والعين» تسليم السيارة رسمياً إلى شرطة أبوظبي، خلال مراسم في متحف المقطع، الذي يحتل مكانة تاريخية خاصة، باعتباره أحد أقدم المرافق الشرطية في أبوظبي، ومن المقرر أن تظهر السيارة، للمرة الأولى أمام الجمهور بعد ترميمها، خلال مهرجان «أيقونات بورشه» في دبي، يومَي 21 و22 الجاري، قبل أن تنتقل إلى مقرها الدائم بمتحف المقطع في أبوظبي.

وقال العضو المنتدب لـ«مجموعة علي وأولاده للاستثمارات»، سعيد علي الظاهري: «شكلت (بورشه) جزءاً من قصة أبوظبي في عالم السيارات على مدى أجيال، وأتاح لنا ترميم هذه السيارة التاريخية من طراز (924) فرصة للحفاظ على فصل مهم من هذا التاريخ».