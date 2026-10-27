«أوركسترا الشباب أبوظبي» تبدأ الرحلة من النغمات الأولى

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تأسيس «أوركسترا الشباب أبوظبي»، التي ستشكل جزءاً أساسياً من المشهد الموسيقي والفنون الأدائية في الإمارة، بما يعزز رؤيتها الثقافية الرامية إلى التميز الفني وبناء منظومة ثقافية حيوية للمستقبل.

وستوفر «أوركسترا الشباب أبوظبي» للموسيقيين الناشئين مساراً تعليمياً مجانياً يرافقهم في رحلة تعليمية متكاملة تبدأ من تعلّم أساسيات الموسيقى والعزف، وتمتد إلى تطوير مهاراتهم وأدائهم إلى مستويات متقدمة، ضمن بيئة قائمة على التعلم الجماعي ومنهج موسيقي متدرج ومدروس بعناية. ومن المقرر افتتاح المقر الجديد لـ«أوركسترا الشباب أبوظبي»، في يناير المقبل، بمنطقة ميناء زايد «ميزا» المطلة على الواجهة البحرية في أبوظبي.

وبدأ التسجيل للدفعة الأولى، التي تضم ما يصل إلى 100 طالب تراوح أعمارهم بين ست وتسع سنوات، وسيعمل البرنامج على مدار الأعوام المقبلة على رعاية وتنمية مهارات الموسيقيين الناشئين من خلال تعريفهم بمجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية والموسيقى الكلاسيكية الغربية والتقاليد الموسيقية العربية ضمن رحلة تعليمية تمتد لسنوات عدة، تبدأ من تعلم النغمات الأولى وتستمر حتى إتمام المرحلة المدرسية.

وأكد رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، أن «إطلاق أوركسترا الشباب أبوظبي يُمثّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل إمارتنا، ويعكس الالتزام الراسخ بجعل الثقافة والإبداع في متناول الجميع، ومن خلال هذا الصرح العالمي الذي يوفر مساراً تعليمياً موسيقياً مجانياً وفق أعلى المعايير العالمية، يتم منح الأجيال الجديدة الفرصة لاكتشاف مواهبها، وتنمية قدراتها، وإطلاق إمكاناتها الإبداعية، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة في صناعة المستقبل».

وأشار إلى أن الموسيقى لغة إنسانية عالمية تتجاوز الحدود والثقافات، وتغرس قيم الانضباط، وتعزز روح التعاون، وتطلق الطاقات الإبداعية، وتبني الثقة بالنفس؛ وهي قيم تسهم في إعداد أفراد أكثر قدرة على الابتكار والعطاء، وبناء مجتمعات أكثر حيوية وتماسكاً وازدهاراً، ومن خلال أوركسترا الشباب أبوظبي.

وأضاف المبارك: «لا نستثمر في تعليم الموسيقى فحسب، بل نستثمر في بناء الشخصية، وتمكين المواهب، وترسيخ ثقافة الإبداع باعتبارها محركاً رئيساً للتنمية. وأوركسترا الشباب أبوظبي ستغدو منصةً رائدة لاحتضان المواهب الموسيقية الناشئة، وركيزةً أساسية في المنظومة الثقافية المتنامية للإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والتميز الفني».

وتابع: «مع مواصلة الإمارة ترسيخ حضورها الدولي بصفتها مدينةً مبدعة في مجال الموسيقى ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تضمن مبادرات نوعية كهذه أن يمتلك الجيل المقبل المقومات التي تمكّنه من المشاركة في صياغة مستقبلنا الثقافي، والإسهام في إثرائه، وصون الإرث الموسيقي الذي يشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الثقافية».

وصُمم المبنى على يد المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي صمم أيضاً المؤسسة الجديدة للفنون الأدائية «دار الفنون أبوظبي» التي أعلن عنها، أخيراً، فيما تشمل مساهماته المعمارية في الإمارة أيضاً تصميم متحف غوغنهايم أبوظبي المرتقب في المنطقة الثقافية في السعديات.

محمد المبارك:

• أبوظبي لا تستثمر في تعليم الموسيقى فحسب، بل في بناء الشخصية، وتمكين المواهب، وترسيخ ثقافة الإبداع.

• 100 طالب تراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات، ستضمهم الدفعة الأولى التي بدأ التسجيل لها.