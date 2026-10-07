أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتورة ثريا نجيم مديرةً لمتحف «اللوفر أبوظبي»، وذلك في خطوة تتزامن مع استعدادات المتحف للاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاحه عام 2027.

وتمتلك الدكتورة نجيم خبرة واسعة تمتد لعقود بصفتها مؤرخة فنية وأمينة متحف، تولت خلالها مناصب قيادية رفيعة في أبرز المؤسسات الثقافية العالمية.

وتُعد خبيرة دولية بارزة في تاريخ الفن الإسلامي وعلم الآثار، إذ شغلت أخيراً منصب مديرة إدارة الفنون الإسلامية في متحف اللوفر بباريس، وتولت مسؤولية الإدارة الوطنية الكبرى للتراث في مجال الفنون الإسلامية في فرنسا، حيث أشرفت على مجموعة فريدة تضم 18 ألف عمل فني. كما تزخر مسيرتها المهنية بإشرافها على تنظيم معارض دولية كبرى، والمشاركة في مبادرات بحثية ومشاريع لتطوير مجموعات فنية تسلط الضوء على التبادل والتأثيرات المتبادلة في تاريخ الفن العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس متحف اللوفر أبوظبي محمد خليفة المبارك: «يُجسد اللوفر أبوظبي، بوصفه أول متحف عالمي في المنطقة العربية، إيماننا الراسخ بدور الثقافة في بناء جسور التواصل والحوار بين الشعوب والأفكار والمجتمعات. ومنذ افتتاحه عام 2017، أسهم المتحف في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً ثقافيةً عالميةً».

وأضاف: «لقد رافقت الدكتورة نجيم مسيرة اللوفر أبوظبي منذ فصولها الأولى، وأدت دوراً رئيسياً في تطوير مجموعة مقتنياته، ووضع أسس رؤيته العلمية، وصياغة سرديته المتحفية المتفردة. ونثق بأن خبرتها الدولية وفهمها العميق لرسالة المتحف وخصوصيته، سيسهمان في تعزيز حضوره بوصفه مؤسسة ثقافية رائدة في المنطقة والعالم».



من جانبها، أعربت الدكتورة ثريا نجيم عن فخرها بتولي المنصب قائلةً: «لطالما احتل اللوفر أبوظبي مكانة خاصة في مسيرتي المهنية والشخصية، فقد تشرفت بالإسهام في تطويره على مدار سنوات، ويسعدني اليوم العودة لقيادة هذه المؤسسة الثقافية المرموقة وكتابة فصل جديد من قصتها». وأضافت: «رسخ المتحف مكانته منارةً لتلاقي الثقافات عبر تقديم قصص عالمية تسلط الضوء على التجارب الإنسانية المشتركة. وأتطلع إلى العمل مع فرق العمل والشركاء والمجتمع لترك إرث مستدام، وتعميق تفاعلنا مع الجمهور، واستكشاف مساحات جديدة للتعبير الفني والإبداعي، وجعل الفنون أكثر ارتباطاً بحياة الناس وقدرة على إلهامهم».

وترتبط الدكتورة نجيم بعلاقة وثيقة مع متحف اللوفر أبوظبي امتدت لأكثر من عقد، حيث أسهمت في صياغة رؤيته الفكرية والمتحفية خلال مراحله التأسيسية. وتولت لاحقاً منصب أول مديرة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي بين فبراير 2018 وأبريل 2023. وأشرفت خلال تلك الفترة على أعمال الأبحاث العلمية، وإدارة المقتنيات وتطويرها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية صاغت الهوية المتحفية الحالية. كما كان لها دور محوري في إطلاق مبادرات بارزة مثل معرض «فن الحين»، وترسيخ مكانة المتحف منصةً للبحث التجريبي والتعبير الإبداعي المعاصر.

وفي مهامها الجديدة، ستتولى الدكتورة نجيم تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمتحف، والإشراف على مختلف قطاعاته، بما في ذلك تطوير المقتنيات، والمعارض، والبحث العلمي، والحفظ والصون، والتعليم، وتجربة الزوار، والتطوير المؤسسي، بما يعزز دوره محوراً للحوار الثقافي والمعرفة.

ويأتي هذا التعيين فيما يواصل اللوفر أبوظبي حصد النجاحات، إذ استقبل منذ افتتاحه أكثر من ثمانية ملايين زائر، ونظّم 22 معرضاً مؤقتاً، وخمس نسخ من معرض «فن الحين»، إلى جانب ستة معارض في متحف الأطفال وبرامج تعليمية وثقافية متنوعة.

وشهدت مقتنيات المتحف نمواً نوعياً ملحوظاً، فعند الافتتاح، بلغت نسبة الأعمال المملوكة للمتحف نحو 30% مقابل 70% من الأعمال المُعارة من متاحف ومؤسسات إقليمية وفرنسية. واليوم، أصبحت الأعمال المملوكة للمتحف تمثل ما يقرب من ثلثي المعروضات ضمن عوالمه الزمنية الأربعة، مما يعكس تحوله إلى مؤسسة ثقافية راسخة ذات سيادة فنية متنامية.

وبهذا التعيين، يمضي المتحف قدماً بقيادة الدكتورة ثريا نجيم نحو تحقيق رسالته التأسيسية المستلهمة من رؤية أبوظبي الثقافية، وتوسيع دوره مؤسسةً رائدةً لإنتاج المعرفة، ودعم الإبداع، وتعزيز الحوار الإنساني العالمي.