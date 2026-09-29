80 صالة تشارك في «فريز أبوظبي»

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن برنامج النسخة الافتتاحية لمعرض «فريز أبوظبي»، الذي ينظم خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل، والذي سيجمع فنانين من مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية، ويتصدره عمل رئيس جديد للفنانة دالا ناصر، والنسخة الأولى من معرض «تبادل» بمشاركة الفنانَين الإماراتيَين محمد كاظم وعلياء زعل، بالإضافة إلى برنامج «منحوتات فريز أبوظبي» في واجهة شاطئ الممشى في جزيرة السعديات.

وتستند النسخة الافتتاحية للمعرض إلى التزام أبوظبي الراسخ تجاه الفنون والثقافة، ودورها المتنامي على الساحة الفنية الدولية. وستشارك أكثر من 80 صالة عرض من 37 دولة ومنطقة في معرض «فريز أبوظبي».

وتتولى القيّمة الفنية والمؤرخة نبيلة عبدالنبي مهمة تنسيق «جائزة فريز أبوظبي للفنان المبدع» في نسختها الافتتاحية، إذ وقع اختيارها على الفنانة دالا ناصر، التي تعيش وتعمل بين بيروت ولندن. وتدعم الجائزة إنتاج عمل فني تكليفي جديد. وسيتصدر عمل دالا الفني الضخم الذي صمم استجابةً لخصوصية الموقع والتفاعل معه، والذي يحمل اسم «قُبَّة دوريس»، قلب المعرض. ويستمد العمل اسمه من نُصُب تذكاري يعود للقرن الـ13 يقع بالقرب من بعلبك في سهل البقاع اللبناني، والذي يعكس هيكله المُركّب التاريخ العابر للثقافات في هذه المنطقة؛ إذ تستند توابيت رومانية مصنوعة من الحجر الجيري على ثمانية أعمدة من الجرانيت تعود لقرون سابقة. وفي الردهة لمعرض «فريز أبوظبي»، سيُقام هيكل خشبي يحاكي هذا الموقع التراثي وتسدل عليه مجموعة من اللوحات المرسومة على القماش، والتي تحمل آثاراً من المناظر الطبيعية المحيطة. وتشمل هذه اللوحات طبعات فحمية للآثار المتبقية، ملوّنة بالرماد والطين الخام والطين المحروق.

وضمن الفعاليات، سيجمع «تبادل»، وهو معرض سنوي رئيس جديد، بين فنان مخضرم وآخر ناشئ من دولة الإمارات. وتُقام هذه النسخة الافتتاحية بتنسيق من «منصة دروازة التجريبية للفنون»، وهي حاضنة إبداعية مقرها أبوظبي أسستها القيّمة الفنية منيرة الصايغ، إلى جانب القيّمتين المساعدتين حصة النعيمي ودانية التميمي. ويطرح المشروع الذي يحمل عنوان «في ملتقى آخر»، حواراً بين أعمال الفنانين محمد كاظم وعلياء زعل؛ ما يفتح آفاقاً جديدة ويكشف عن نقاط تواصل غير متوقعة بين الأجيال.

وسينقل برنامج «منحوتات فريز أبوظبي» المعرض إلى الفضاء العام في رحلة تمتد عبر الشكل والمادة والزمن. وستشكل المنحوتات مجتمعةً روابط بين ما هو طبيعي ومبني، وبين الماضي والحاضر، داعيةً الجمهور للتوقف وتأمل الفن كجزء من الحياة اليومية.

وسيُقام «منحوتات فريز أبوظبي» من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر في شاطئ الممشى في جزيرة السعديات.

• 19 إلى 22 نوفمبر المقبل تنظم النسخة الافتتاحية للمعرض.