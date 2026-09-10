فرصة لزيارة «اللوفر أبوظبي» مجاناً.. بمناسبة معرض الكتاب

كشف متحف اللوفر أبوظبي أنه سيتيح لحاملي تذاكر معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 فرصة زيارة المتحف مجاناً، من 13 إلى 29 الجاري، إذ يمكن لضيوف المعرض مواصلة رحلاتهم الأدبية خارج صفحات الكتب، واكتشاف القصص التي تحتضنها قاعات المتحف.

وفي إطار مشاركة «اللوفر أبوظبي» في معرض أبوظبي للكتاب، يقدم المتحف مجموعة مختارة بعناية من إصداراته التي تستكشف الروابط بين الثقافات والحضارات، وتعكس السردية العالمية للمتحف والتزامه بتعزيز التبادل الثقافي.

وانطلاقاً من موضوع السفر، يبرز حضور «اللوفر أبوظبي» في المعرض كيف توفر الكتب للقراء القدرة على السفر عبر الأزمنة والأمكنة والرؤى. ويتجسد هذا المحور أيضاً في الإصدار المرتقب «نشأة مجموعة متحف» الذي يتتبع مسيرة تطور مجموعة مقتنيات المتحف، من خلال مجموعة من القطع الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم.

وسيتمكن زوار جناح المتحف في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في القاعة (5) بمنصة العرض AT-23 من استكشاف مجموعة متنوعة من الإصدارات، تشمل كتيبات المعارض، وإصدارات تسلط الضوء على مقتنيات المجموعة، وكتباً للأطفال، وغيرها من العناوين التي تكشف عن قصص التفاعلات الثقافية، والحوار الفني، والتجارب الإنسانية المشتركة.

وتتوافر إصدارات «اللوفر أبوظبي» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتدعو القراء من مختلف الأعمار إلى استكشاف عالم المتحف الثري.

كما يستمتع حاملو تذاكر معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدخول المتحف مجاناً بمناسبة الدورة الـ35 من المعرض التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، وتنطلق في 13 الجاري تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم»، وتضم عارضين من 95 دولة يجتمعون للاحتفاء بالثقافة والمعرفة والأدب.

ويعكس الحضور العالمي الواسع في المعرض رؤية أبوظبي في الاستثمار في الثقافة والمعرفة بوصفهما ركيزتين للتنمية الشاملة، كما يؤكد حرص المعرض عبر شراكاته الاستراتيجية على التطور المستمر ليصبح منصة دولية للتنوير وفضاء لتبادل الخبرات.

. 13 سبتمبر الجاري تنطلق الدورة الجديدة من «المعرض».