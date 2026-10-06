حاكم الشارقة يعتمد موازنة مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موازنة تنظيم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ 20، الذي تُنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة، خلال شهر ديسمبر القادم بمبلغ 950 ألف درهم.

يأتي هذا الدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً بالطفل بوصفه لبنة أساسية من لبنات البناء المجتمعي، والتركيز على مواهبه وتدعيمها بالدمج في الفعل الثقافي المستدام، وللنهوض بأدوات الطفل المسرحية لمواكبة العالم.

وقال رئيس دائرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس إن الدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، للطفل من مسرح ومهرجانات يدفع بالطفل نحو الرقي والتمكن، لتحقيق سوية الفكر و الفعل، و تعبيراً عن إدراك سموه للدور الذي يضطلع به هذا النوع من المسرح في تكوين النشء، وتهيئة الظروف لتشكيل مجتمع واع بأفق طموح، لمحاكاة قضايا وتجارب الحياة.

وأضاف العويس: " يُعد مسرح الطفل أداة ثقافية وتربوية فعّالة في التأثير في الأطفال، وترسيخ المضامين الهادفة في عقولهم وأذهانهم، وتزويدهم بالمدركات التي من شأنها تعزيز المهارات والأدوات البنائية في النفس والمسرح والحياة على حد سواء".

وأشار رئيس دائرة الثقافة إلى أهداف المهرجان وتشمل الارتقاء بمسرح الطفل في دولة الإمارات، وتحفيز الفرق الأهلية لإنتاج أعمال مسرحية للطفل، وتعميق دور مسرح الطفل لما له دور مهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد والروح الوطنية لمجتمع الإمارات وخلق أجواء من المتعة والسرور والاستفادة للأطفال.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين إسماعيل عبدالله بالشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم الكبير والسخي الذي له الأثر على مستوى مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بكافة جوانبه التنظيمية والفنية والإعلامية والذي يسهم في مشاركة الفرق المسرحية بالمهرجان بما ينعكس في مستوى العروض وجودتها.

وأكد أن هذه المكرمة تؤكد أن كل ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من الدعم سيشكل دافعاً أساسياً لكل مسرحي مشارك في تقديم الأفضل ويشكل بيئة غنية لمحبي المسرح، من خلال تجويد العطاء الإبداعي والمسرحي الموجه للأطفال قادة المستقبل موضحا أن إدارة جمعية المسرحيين ستتعاون مع دائرة الثقافة والجهات المعنية لتحقيق الأفضل في ديسمبر القادم من خلال تقديم مهرجان متكامل شكلاً ومضموناً لمسرح الطفل في الإمارات .