خالد الشيخ يغني في افتتاح مهرجان البحرين للموسيقى

انطلقت، الليلة قبل الماضية، الدورة الـ35 ​لمهرجان البحرين الدولي للموسيقى بحفل غنائي ‌أحياه المطرب ​والموسيقار خالد الشيخ بعنوان «تذكرني» مع فرقة البحرين للموسيقى، بقيادة المايسترو زياد زيمان، على مسرح البحرين الوطني.

قدم الشيخ خلال الحفل مختارات من أعماله الفنية التي ⁠تمثل محطات بارزة في مسيرته، إلى جانب مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت بأسماء وتجارب شعرية وفنية خليجية، من بينها أعمال ‌للشاعرة فتحية عجلان والشاعر علي الشرقاوي، وأعمال ارتبطت بتجربة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد.

ويمتد ‌المهرجان، الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة ‌والآثار، خلال أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، ببرنامج ‌متنوع من الحفلات التي تجمع بين الموسيقى المعاصرة والتقليدية، إضافة ​إلى عروض للفرق ‌الشعبية البحرينية.

يتضمّن ​برنامج المهرجان أمسية ⁠كلاسيكية لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك نجم في التاسع من أكتوبر الجاري على ​مسرح ⁠البحرين الوطني، ⁠وسهرة طربية بعنوان «ليلة العود» يحييها الفنان محمد البكري في 15 من الشهر ذاته بمشاركة ⁠عازفة العود الصينية جو تشاو بالصالة الثقافية.

وفي الخامس من نوفمبر المقبل، سيقدم المايسترو وحيد الخان أمسية «أصوات» بمشاركة أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية وكورال منامة سنجرز، فيما ‌يُقام حفل الفنان البحريني أحمد الجميري في 27 من ​الشهر ذاته، كما يشارك فنانون من كوريا الجنوبية بعرض يجسد فنون الأداء الكورية التقليدية.