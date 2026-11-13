«الثقافة» و«الشارقة للتراث» يوحدان الجهود لصون الموروث الإماراتي

وقّعت وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث، أمس، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتراثية، وتوحيد الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي المادي وغير المادي وإبراز حضوره محلياً ودولياً.

وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، ورئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، بحضور مدير المعهد، أبوبكر الكندي، وجمع من المسؤولين والموظفين من الجانبين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث، يستند إلى الكثير من التوافقات في مجالات العمل والمشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يُمثل تتويجاً لمسيرة هذا التعاون، وترسيخاً لتبادل الخبرات وتوجيه فرق العمل المعنية بالتراث الثقافي غير المادي.

وأوضح المسلم أن الاتفاقية تتضمن اعتماد معهد الشارقة للتراث بيت خبرة لوزارة الثقافة في عدد من المجالات التخصصية، وفي مقدمتها الأعمال الميدانية المتعلقة بالتراث، وإعداد ملفات الترشيح الخاصة باليونسكو للإدراج على قوائم التراث الثقافي، إلى جانب تدريب الكوادر وتأهيل العاملين ورفع قدراتهم المهنية والمعرفية في هذه المجالات.

وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة للتعاون، تتمثل في إعداد الدراسات والملفات البحثية وتنفيذ المشاريع الميدانية المشتركة لتوثيق عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي والممارسات الثقافية الشعبية وصونها، وفق المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات المتخصصة والأرشفة الرقمية، وإنتاج محتوى معرفي يوظف التقنيات الحديثة.

كما تشمل مجالات التعاون بناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات والمبادرات.