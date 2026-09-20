رئيس سابق لشركة طيران يحمل معه "باوربانك" فيتسبب بحريق في الطائرة

تسبب الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران في اشتعال حريق على متن طائرة بعد استخدامه شاحناً متنقلاً (باور بانك) أثناء الرحلة، وهو ما يخالف قواعد الشركة.

وكان كاميل إيرلينغز مسافراً على متن درجة الأعمال في شركة الطيران التي كان يرأسها سابقاً، "كي إل إم" (KLM)، عندما تسبب في اضطرار الطائرة -التي كانت متجهة إلى كوراساو- للعودة أدراجها وهي تحلق فوق المحيط الأطلسي.

ووفقاً لموقع "Nu.nl"، فقد غطَّ السيد إيرلينغز (53 عاماً) في النوم على مقعده القابل للتحول إلى سرير مسطح بينما كان يقوم بشحن الجهاز المتنقل.

وأفاد شهود عيان بأن الجهاز انفجر فجأة بعد مرور نحو خمس ساعات ونصف على بدء الرحلة، مما أدى إلى اشتعال النيران في جزء من مقصورة الركاب. وسارع طاقم الطائرة إلى إخماد الحريق، وعادت الطائرة إلى مطار سخيبول في أمستردام.

ويُذكر أن إيرلينغز، وهو سياسي سابق، كان قد تولى رئاسة شركة "كي إل إم" في الفترة ما بين عامي 2011 و2014. كما سبق له أن شغل منصب وزير النقل، وعمل عضواً في مجلس النواب الهولندي وعضواً في البرلمان الأوروبي.

وتسمح شركة "كي إل إم" للركاب باصطحاب ما لا يزيد عن جهازي شحن متنقلين على متن الطائرة، مع حظر وضعهما ضمن الأمتعة المشحونة في مخزن الطائرة أو في الخزائن العلوية المخصصة للأمتعة اليدوية، ويجب أن تظل أجهزة الشحن المتنقلة تحت نظر الراكب، كما يُمنع شحنها أثناء الرحلة خشية اشتعال النيران فيها بينما تحلق الطائرة على ارتفاع 35 ألف قدم.

وأظهرت صور للطائرة التقطت بعد الحادث أن النافذة المجاورة لمقعد إيرلينغز قد تفحمت جراء الحريق، كما غطى السخام الناتج عن اللهب غطاء النافذة المغلق. وأظهرت صورة أخرى جهاز الشحن المتنقل وشاحن الهاتف الخاصين به وقد احترقا تماماً بفعل الحريق.

وأكدت شركة "كي إل إم" إصابة رجل بحروق خلال الرحلة، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كان المصاب هو صاحب ال(باور بانك) إيرلينغز.