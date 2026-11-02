جينيفير لورانس ترفض تقديم دور "ميستيك" مجدداً: طلائي باللون الأزرق كان يستغرق 8 ساعات !

أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لورانس رفضها القاطع لأداء شخصية "ميستيك" (Mystique) في سلسلة أفلام "إكس مين" (X-Men). بسبب الجهد والوقت الذي يستغرقه وضع المكياج لتلك الشخصية.

وفي مقطع فيديو حديث لمجلة "ألور" (Allure) تستعرض فيه أبرز الأزياء التي ارتدتها في أفلامها، سُئلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار عما إذا كانت مستعدة للخضوع مجدداً لعملية الطلاء باللون الأزرق واستخدام الأطراف الصناعية للعودة إلى دور "ميستيك"؛ فجاء رد لورانس قاطعاً بالرفض ودون أي تردد.

وقالت نجمة سلسلة "ألعاب الجوع" (The Hunger Games): "قطعاً لا! هل تعلمون مدى برودة أدوات الطلاء بالهواء؟ تخيلوا سبع أدوات طلاء تعمل في آن واحد... هذا عدا عن أنني شديدة الحساسية تجاه الدغدغة!".

وأضافت لورانس: "لقد تعلمت خلال تلك التجربة إلى أي مدى يمكنني العمل بأقل قدر من النوم، وما الذي قد يحدث للعقل البشري عندما يصل المرء فعلياً إلى نقطة الانهيار. ناهيك عن الصبر!".

يُذكر أن لورانس جسدت شخصية "ميستيك" في أربعة أفلام من سلسلة "إكس مين" خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فيما بدأت الممثلة ريبيكا رومين بلعب الدور ذاته في أول اقتباس سينمائي للسلسلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي حلقة من بودكاست "كول هير دادي" (Call Her Daddy) بُثت في 28 أكتوبر، تحدثت لورانس أيضاً عن الصعوبات التي واجهتها للتقمص الكامل للشخصية، واصفة عملية التحول إلى "ميستيك" بأنها كانت عبارة عن "طلاء للجسم بالكامل مع الكثير من الغراء".

وقالت في اللقاء "كان الأمر يستغرق ثماني ساعات في كل مرة، وكان يثير شعوراً بالدغدغة... تخيلوا أداتين صغيرتين باردتين تضخان الطلاء على كامل جسدك. أنا بطلة حقيقية؛ لا أحد يمكنه أن يدرك حجم المعاناة التي مررت بها!".