مؤثرة يتابعها 9 ملايين شخص تقول أنها لم تقرأ كتابا في حياتها

يشاهد ما يقرب من تسعة ملايين متابع مقاطع الفيديو التي تنشرها المؤثرة "أليكس إيرل" على منصة "تيك توك" كل أسبوع.

وقد اكتسبت الشابة -البالغ عمرها 25 عاماً- شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي تستعد للخروج (تحت عنوان "استعدوا معي")، وأصبح لديها الآن برنامج واقع خاص بها على منصة "نتفليكس" يحمل اسم "Earle Meets World".

ومع ذلك، أثارت "أليكس" ضجة كبيرة على الإنترنت عندما أدلت باعتراف بسيط خلال جلسة أسئلة وأجوبة على "إنستغرام"، حيث قالت -بينما كانت تضع مساحيق التجميل "لم أقرأ كتاباً قط في حياتي".

وجاءت ردود الفعل فورية؛ إذ كتب أحدهم "عدم قراءة أي كتاب منذ المرحلة الابتدائية ليس أمراً لطيفاً أو يعكس خفة ظل، بل هو أمر محرج للغاية". ورغم أن أليكس لا تهتم بالقراءة، إلا أن صافي ثروة "أليكس" يُقدّر بنحو 20 مليون دولار.

وعلقت الدكتورة أليسون تافت، مديرة برنامج اللغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية في جامعة "ليدز بيكيت"، لصحيفة "مترو" أن توجيه انتقادات لاذعة للمؤثرة بسبب عدم قراءتها للكتب قد يكون مبالغاً فيه. وتضيف "جميعنا نمارس نوعاً من التعالي الثقافي؛ فقد نحكم على الأشخاص الذين لا يقرؤون، أو على أولئك الذين لا يقرؤون القصص نفسها التي نقرؤها نحن".

وتضيف الأستاذة الجامعية أننا نستهلك القصص يومياً، ولا يشترط أن يتم ذلك من خلال الكتب؛ سواء كان الأمر يتعلق بقراءة مقال إخباري في قسم "Page Six"، أو مشاهدة مسلسل على "نتفليكس"، أو الاستماع إلى بودكاست.

وتدعم الأرقام التراجع العام بالقراءة إذ صرحت مؤسسة "Literacy Trust" بأن نسبة الأطفال والشباب الذين يستمتعون بالقراءة قد سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً، إذ أبدى 32.7% فقط من الشباب رغبتهم في الإمساك بكتاب. وفي الواقع، لا يمتلك أكثر من 750 ألف تلميذ في المملكة المتحدة كتاباً واحداً خاصاً بهم.

ومع ذلك فقد حقق قطاع النشر أعلى إيرادات له على الإطلاق في عام 2025، حيث ارتفعت مبيعات الروايات والأعمال الأدبية الخيالية بنسبة 8%، وذلك وفقاً لبيانات "رابطة الناشرين".

وقد ساهمت نوادي الكتب التي تديرها شخصيات شهيرة -مثل نادي "Service 95" للمغنية دوا ليبا الذي يتابعه 779 ألف شخص على إنستغرام، ونادي "Reese’s Book Club" للممثلة ريس ويذرسبون الذي يضم 2.3 مليون متابع- في إضفاء طابع عصري وجذاب على عادة القراءة. ناهيك عن مجتمع #BookTok على منصة "تيك توك"، الذي يضم 86.3 مليون منشور، والعدد في تزايد مستمر.

كما يقوم صناع محتوى -مثل جاك إدواردز، الملقب بـ "أمين مكتبة الإنترنت"- بتقديم توصيات ومراجعات للكتب، محققاً بذلك رقماً هائلاً من الإعجابات على صفحته يصل إلى 55.6 مليون إعجاب.

وتضيف أليسون قائلة: "إن فن القراءة يُعد ممارسة ثورية وجوهرية للغاية؛ لأن القراءة تتطلب منا استخدام خيالنا".

"فنحن لا نتلقى المعلومات جاهزة ومبسطة (كما في التلقين المباشر). وفي عصر تهيمن فيه التكنولوجيا على الكثير من جوانب التجربة الإنسانية، لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن ننسى القراءة".

"لقد استعاد الشباب اهتمامهم بالقراءة بلا شك، سعياً منهم لصقل مهارات التفكير النقدي وتنمية تقديرهم للغة. إنها عادة لن تبطل موضتها أبداً، رغم كل ما يحيط بنا..."