شاب مستعجل جفف شعره بعنف فانتهى به الأمر في قسم الطوارئ

انتهى المطاف بشاب في المستشفى بعد أن جفف شعره بمنشفة بعنف، وذلك خوفاً من التأخر عن عمله.

وكان صامويل جونسون، البالغ من العمر 21 عاماً والذي يعمل متدرباً في مجال التسويق، قد وجد نفسه غارقاً في الدموع بعد أن تسببت محاولته المتسرعة لتجفيف شعره في شعوره بآلام مبرحة.

وكان الشاب قد استيقظ متأخراً 45 دقيقة، ولم يبق لديه سوى 15 دقيقة للاستعداد في تمام الساعة 6:45 صباحاً، حين وقع هذا الحادث الغريب.

وبينما كان يجفف شعره "غير المرتب"، التفت المنشفة على مؤخرة رأسه. وبدلاً من إزالتها بحذر، قام بجذبها بقوة، فسمع صوت "طقطقة" في رقبته؛ ومع ذلك، قرر المضي قدماً في روتينه الصباحي كالمعتاد.

وتمكن صامويل من الوصول إلى عمله متأخراً عشر دقائق، لكن الألم ظل يزداد سوءاً على مدار اليوم. ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، فقد كان الألم شديداً لدرجة أنه واجه صعوبة في إدارة رأسه جانباً، وشعر وكأن رأسه "ينبض وكأن له قلباً خاصاً به".

وعند عودته إلى منزله في ويكفيلد بمقاطعة غرب يوركشاير، انهمر في البكاء من شدة الألم، ما دفع من حوله لاصطحابه إلى قسم الطوارئ. وظن صامويل في البداية أنه أصيب بـ "إصابة الرقبة المفاجئة" (whiplash)، لكن الأطباء شخصوا حالته بأنها "عصب مضغوط"، ووصفوا له مسكنات للألم قبل السماح له بالعودة إلى منزله.

وفي معرض حديثه عن تعافيه، قال صامويل: "عندما وصلت إلى المنزل، انفجرت في البكاء من شدة الألم؛ كان الأمر أشبه بنبضٍ مستمر، وكأن رأسي ينبض بقلبٍ خاص به".

وأضاف: "الدرس الأهم الذي تعلمته هو ألا أتسرع؛ فالتضحية بالصحة من أجل الوصول إلى العمل في الوقت المحدد ليست أمراً يستحق العناء".