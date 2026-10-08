الشرطة الأمريكية تخالف رجلين يقودان "أريكة" في الشارع الرئيسي

ذكرت محطة "فوكس نيوز" أن عناصر من قسم شرطة "شارلوت-ميكلينبورغ" في ولاية كارولينا الشمالية كانوا في دورية روتينية عندما أوقفوا رجلين كانا يقودان "مركبة" عبارة عن أريكة منزلية عريضة تسير في أحد شوارع المدينة.

ونشر القسم صورة لهذه "المركبة" على صفحته في فيسبوك، حيث تظهر أريكة مخصصة لشخصين مثبتة فوق دراجتين كهربائيتين (سكوتر).

وإلى جانب الصورة، نشرت الشرطة تذكيراً للجمهور بضرورة مراعاة السلامة، متسائلة: "اسأل نفسك: هل ينبغي أن يتواجد هذا الشيء على الطريق... وسط سيارات حقيقية؟ وهل ستتسبب صدمة رؤية هذا المشهد في تشتيت انتباه السائقين الآخرين ودفعهم للقيادة بطريقة غير آمنة؟". وأضافت: "إذا كانت الإجابة تميل ولو قليلاً نحو 'نعم'، فربما يجدر بك إعادة النظر في هذه الوسيلة للتنقل".

ولم يوضح الخبر إن كان صاحبا الكنبة يريدان لفت الأنظار فقط أم أنهما كانا يهمان بنقلها إلي مكان آخر بطريقة طريفة، ولم توضح كذلك طبيعة المخالفة التي تعرضا لها بسبب ذلك.