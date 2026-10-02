صورة لتمساح بالذكاء الاصطناعي تتسبب بحبس صاحبها

وجهت الشرطة في سنغافورة اتهامات لرجل يُزعم أنه نشر صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتمساح مياه مالحة في خزان مياه شهير.

واتُهم "يي لين" بنقل رسالة كاذبة وعرقلة سير العدالة، وذلك بدعوى قيامه بحذف الصورة والتطبيق الذي استخدمه لإنشائها.

وتزعم السلطات وفقا ل" بي بي سي" أن الصورة المزيفة أثارت قلقاً عاماً؛ إذ علقت الوكالة الوطنية للمياه عملياتها في الخزان لمدة يومين الشهر الماضي بعد تلقي معلومات تفيد برصد تمساح. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن "يي لين"، وهو من ميانمار، أبلغ المحكمة عبر مترجم بأنه يعتزم الإقرار بذنبه.

وكانت وكالة المياه الوطنية في سنغافورة قد صرحت بأنها تلقت بلاغاً عن رصد تمساح في خزان "باندان" في 20 أغسطس، حيث أجرى موظفو الوكالة وموظفو المتنزهات الوطنية عمليات بحث عن الحيوان في المنطقة، كما طُلب من اتحاد التجديف السنغافوري واتحاد الكاياك والكانو السنغافوري تعليق أنشطتهما.

ولكن في اليوم التالي، أكدت الوكالة أن صورة التمساح كانت مزيفة وأبلغت الشرطة بالأمر. ومن المقرر أن تُنظر القضية مجدداً في المحكمة خلال شهر نوفمبر، وقد يواجه "يي لين" عقوبة السجن وغرامة مالية كبيرة في حال إدانته.

يُذكر أن عقوبة إرسال رسالة كاذبة في سنغافورة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى 10,000 دولار سنغافوري (حوالي 7,800 دولار) أو كلتيهما؛ بينما تصل عقوبة عرقلة سير العدالة إلى السجن لمدة سبع سنوات، أو غرامة مالية، أو كلتيهما.

وتزعم الشرطة أن "يي لين" أنشأ صورة التمساح باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل إرسالها إلى أحد زملائه. وجاء في بيان الشرطة أن "الرجل قام لاحقاً بحذف الصورة والتطبيق المرتبط بها في محاولة لإخفاء أفعاله".