اعتقال 12 فيتنامياً سرقوا 2700 قطة لذبحها وبيع لحومها للأكل

أعلنت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، عن اعتقال 12 رجلاً بتهمة سرقة ما يقرب من 2700 قطة خلال مداهمات ليلية للأحياء السكنية، ونقلها بغرض ذبحها واستهلاك لحومها.

وشملت المضبوطات التي عُثر عليها أثناء التحقيق مع المتهمين آلات لإزالة الفراء، وفخاخاً للقطط، وموازين.

يُذكر أن استهلاك لحوم الكلاب والقطط قانوني في فيتنام، حيث تعلن العديد من المطاعم عن بيع هذه اللحوم علناً، غير أن البائعين ملزمون بالحصول على شهادات تثبت مصدر الحيوانات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القطط المسروقة تُباع للمطاعم بسعر لا يقل عن 70 ألف دونغ (2.70 دولار) للكيلوغرام الواحد.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الرجال الاثني عشر اعتُقلوا بتهمة سرقة ممتلكات، واعترفوا بـ "سرقة والاتجار بما يقرب من 2700 قطة من أنواع مختلفة".

وبدأت الإجراءات الجنائية هذا الاسبوع، لكن لم يتضح متى تم احتجاز هؤلاء الرجال.

وذكرت صحيفة "توي تري" (Tuoi Tre) الحكومية أن المشتبه بهم كانوا ينقسمون إلى مجموعات صغيرة ويتنقلون بدراجات نارية إلى الأحياء السكنية بحثاً عن القطط، مشيرة إلى أن نشاطهم كان يتركز بشكل أساسي في الفترة ما بين الساعة 11 ليلاً و4 فجراً.

وكان قد تم اكتشاف الشبكة لأول مرة في شهر يوليو، حيث صادرت الشرطة 50 قطة حية، بالإضافة إلى 55 فخاً وميزانين وآلتين لإزالة الفراء.

وتشير التقديرات إلى أن كل مجموعة كانت تسرق ما بين 4 و10 قطط في الليلة الواحدة.

وكانت شرطة مدينة "هو تشي منه" قد اعتقلت في وقت سابق من هذا العام 18 شخصاً بتهمة الانتماء إلى شبكتين منفصلتين لسرقة القطط. وفي شهر يونيو، أنقذت الشرطة أكثر من 400 قطة خلال عملية أمنية كبرى استهدفت شبكة إجرامية تتاجر بلحوم القطط في المدينة نفسها، وتمت إعادة 40 قطة منها على الأقل إلى أصحابها؛ إلا أن عدداً من القطط نفق بسبب الظروف القاسية التي عُثر عليها فيها، وفقاً لما ذكرته جماعات الرفق بالحيوان.