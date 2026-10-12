دراسة: النساء يعانين خلال حياتهن من الألم أكثر من الرجال

كشفت دراسة موسعة نُشرت في دورية "نيتشر ميديسن" (Nature Medicine)، أن النساء يعانين عادة من آلام في جميع أنحاء أجسادهن بمعدلات تفوق ما يعانيه الرجال.

ولاحظت الدراسة التي جمعت بيانات الألم من 6,125,459 مشاركاً من 902 مصدر بيانات سكاني في 118 دولة، لتحديد مسارات مرجعية عالمية لمعدلات الألم. أن معدلات انتشار الألم تراوحت بين 2% تقريباً لألم الوجه و40% لألم الظهر، وكانت هذه المعدلات أعلى باستمرار لدى النساء في جميع المواقع التشريحية الأحد عشر، كما سجلت هذه المعدلات أسرع وتيرة للارتفاع قبل سن الخامسة والخمسين".

وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 5 سنوات و100 عام، وكما كان متوقعاً، وجدت الدراسة أن جزءاً كبيراً من حالات الألم المنتشرة عالمياً بين الرجال والنساء يمكن أن يُعزى إلى التدخين والسمنة وانخفاض الدخل.

وفي حين أشار الباحث مات فيلينغيم -من جامعة ماكجيل في مونتريال- إلى أن الأسباب الدقيقة لارتفاع مستويات الألم لدى النساء لا تزال غير واضحة، فقد قدم تفسيره قائلاً:

"من المرجح أن يعكس هذا الاختلاف مزيجاً من العوامل البيولوجية والاجتماعية، بما في ذلك الهرمونات الجنسية، ووظائف الجهاز المناعي، وكيفية معالجة الجهاز العصبي للألم، والتوتر، والأعباء المرتبطة بالإنجاب، والتعرض لمخاطر مهنية، وأنماط استخدام الرعاية الصحية، والاختلافات في طريقة الإبلاغ عن الأعراض".

وتكشف الدراسة التي شملت 6 ملايين شخص عن فجوة في مستويات الألم لا يزال الباحثون عاجزين عن تفسيرها بالكامل ، على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى أن عتبة تحمل الألم لدى النساء أقل منها لدى الرجال، فمن الضروري للغاية -بطبيعة الحال- أن تنصت النساء للتحذيرات التي ترسلها أجسادهن وأن يدافعن عن حقوقهن الصحية بحزم.