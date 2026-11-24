الصين - رويترز

كشفت ثماني أسنان متحجرة، عُثر عليها في كهفين بجنوب الصين، عن أدلة جديدة بشأن حياة الإنسان منتصب القامة «هومو إريكتوس»، أحد أقدم أسلاف البشر، مشيرة إلى قدرته على التكيف مع بيئات الغابات المطيرة، واستمراره في العيش ببر الصين الرئيس فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً.

وعُثر على الأسنان في كهفي باكسيان وناشيان بإقليم قوانغشي، اللذين يفصل بينهما نحو 15 كيلومتراً، ويعود تاريخها إلى فترة تراوح بين 324 و184 ألف عام، وتشير النتائج إلى أن الإنسان المنتصب لم يقتصر وجوده على البيئات المفتوحة، بل استطاع العيش في الغابات المطيرة، وهي بيئة لم يكن معروفاً سابقاً أنه استوطنها.

وظهر هذا النوع البشري في إفريقيا قبل نحو مليونَي عام، قبل أن ينتشر في أوراسيا، وكان الاعتقاد السائد أنه اختفى من البر الرئيس لأوراسيا قبل نحو 400 ألف عام، فيما تعود أحدث حفرياته المعروفة إلى جزيرة جاوة الإندونيسية، ويقدر عمرها بنحو 110 آلاف عام.