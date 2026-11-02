مصر: مقتل لاعب كرة قدم سابق طعناً أمام منزله

لقي لاعب كرة قدم سابق بنادي البنك الأهلي، يُدعى إبراهيم بغدادي ويبلغ من العمر 26 عاماً، مصرعه طعناً بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع عدد من جيرانه أمام منزله بمدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية شرقي مصر، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بمقتل اللاعب، إثر إصابته بطعنات نافذة في البطن تسببت في نزيف حاد، ليفارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية بين اللاعب وجيرانه تطورت إلى مشاجرة استُخدمت فيها أسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابته بجروح قاتلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد المتهمين وضبطهم، إلى جانب ضبط السلاح المستخدم في الاعتداء، فيما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستكمال التحريات.

وكان إبراهيم بغدادي قد تدرج في صفوف الناشئين بنادي البنك الأهلي، وشارك مع الفريق الأول، قبل انتقاله للعب في أندية أخرى.

