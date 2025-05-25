إعصار يتسبب في بتر ذراعي زوجين مسنين كانا متشابكي الأيدي

فقد زوجان مُسنّان، ذراعًا لكلٍّ منهما، حين كانا يتشبّثان ببعضهما البعض عندما ضرب إعصار منزلهما.

وكان بول وغيل كلاين مُتشابكَي الأيدي داخل منزلهما، كنتاكي، عندما مزق إعصارٌ منزلهما وفصلهما قسرًا، مما تسبب بفقدان كل منهما للذراع الممسكة بالآخر.

ونقلت قصة العجوزين بحزن إحدى أقربائهما براندي بومان، لقناة WLEX: "مشيرة أن "الأطباء أكدوا أنهما فقدا ذراعين مُتقابلتين لأنهما كانا مُتشبّثَين ببعضهما البعض".

وسمع الجيران الذين كانوا يبحثون عن ناجين صراخ غيل وهي تستغيث قائلة "أحتاج إلى مساعدة. أرى ذراعًا في نهاية الممر". وسحب عمال الإنقاذ غيل وزوجها من تحت الأنقاض، ونُقلا على وجه السرعة إلى مستشفى لندن. كما أُصيبت غيل بثقوب في رئتيها من أضلاعها، وهي الآن على أجهزة الإنعاش.

من جهة أخرى تحسّنت صحة بول، لكنه يُعاني من الخرف ويواجه صعوبة في فهم ما حدث. وفقد الزوجان كل شيء عندما ضرب منطقتهما الإعصار EF-3 برياح سرعتها (170 ميلاً) 273 كم في الساعة في 16 مايو. وكتبت قريبتهما عن عمتها وزوجها طالبة المساعدة في صفحة GoFundMe: " "لقد فقدا ذراعًا (لكل منهما)، ولا تزال عمتي على أجهزة الإنعاش". وأضافت: "لقد ضاع منزلهما وسيارتهما وكل ما عملا من أجله. إنهما اثنان من أفضل الأشخاص الذين يمكنك أن تجدهم على الإطلاق".

وجمعت صفحة GoFundMe أكثر من 71,000 دولار أمريكي حتى مساء الجمعة.