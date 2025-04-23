تخلى عن محاولة الانتحار رقم 232 من أجل شاورما

حاول رجل تركي يبلغ من العمر 33 عامًا، يُعرف باسم "مسافر الانتحار"، قتل نفسه للمرة 232 بتسلقه سطح مبنى من خمسة طوابق في مانافجات، أنطاليا.

وحمل الرجل سكينًا وحبل مشنقة وزجاجة بلاستيكية مملوءة بالبنزين، وتسلق أحد المباني وبدأ يهدد بقتل نفسه مما أثار ذعر المارة. ولاحقا هرع رجال الطوارئ، بمن فيهم الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون، إلى مكان الحادث لتهدئة الموقف.

وخلال المفاوضات، اعترف الرجل بأنه كان جائعًا للغاية، فطلب له الضباط على الفور شاورما، مما دفعه إلى التخلي عن محاولة الانتحار. ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، اكتسب الرجل سمعة سيئة لمحاولاته المتكررة في جميع أنحاء البلاد، ما أكسبه لقب "مسافر الانتحار". وعلى الرغم من جهود الإنقاذ المستمرة والدعم النفسي، إلا أنه يواصل محاولاته المأساوية.