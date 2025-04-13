إغلاق مطعم في مدريد يبيع حمام الشارع على أنه بط مشوي

أُغلق مطعم صيني في مدريد، بإسبانيا، بعد اتهامه بتقديمه حمام بري للزبائن، مدعيًا أنه "بط مشوي". وداهمت شرطة مدريد مطعم "جين غو" في أواخر مارس، واكتشفت مشهدًا مثيرًا للقلق: مخزن سري مليء بحمام منفوخ يُشتبه في أنه تم صيده مباشرة من شوارع المدينة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف".

ووصفت السلطات المخزن السري بأنه غير صحي، ومليء بالصراصير، ويحتوي على شرائح عديدة من اللحوم المذابة التي لا يمكن تحديد هويتها. كما اكتشف الضباط أكياسًا مجمدة مليئة بأنواع مختلفة من اللحوم مجهولة المصدر، بما في ذلك خيار البحر، المحظور بيعه في إسبانيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وسبق أن أبلغ رواد المطعم عن تجارب طهي مريبة، حيث أشار تقرير في يناير صراحةً إلى أن "طعم البط كان غريبًا، في أحسن الأحوال، ويبدو أن المطبخ لم يُنظف منذ أشهر". ويخضع صاحب المطعم حاليًا للتحقيق بتهمة انتهاك معايير الصحة العامة وقوانين حماية الحياة البرية.