الكويت.. القبض على امرأة متورطة في سحوبات مهرجان "يا هلا" الأخيرة

ألقت السلطات الكويتة على امرأة مصرية أثيرت الشكوك حولها في واقعة الفوز في سحوبات مهرجان "يا هلا" الأخيرة، وذلك قبل محاولة هروبها إلى مصر، طبقاً لما أوردته صحيفة القبس الكويتية.

وبينما بدأت التحقيقات في واقعة التلاعب في السحوبات الأخيرة التي أثير الجدل حولها، كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة تضم أكثر من طرف يترأسها شخص يحمل جنسية دولة الدومينيكان، وهرب خارج الكويت ومعه شريك مصري غادر الكويت منذ شهر.

وأفاد مصدر مطلع لـ القبس بأن التحقيقات التي أجريت، صباح اليوم الإثنين، أظهرت أن الشبكة تضم أيضاً جنسيات مختلفة من بينهم هنود وآسيويون ومصريون ومواطنون، كانوا قد ربحوا 7 سيارات حتى الآن.

وتم إلقاء القبض على امرأة من الجنسية المصرية كانت قد أثيرت الشكوك حولها بعد فوزها في العديد من السحوبات التي أجريت أخيراً، وزوجها الذي حاول تهريبها من مطار الكويت.

وأفاد مصدر أمني أن المرأة قامت بتحويل إحدى السيارات التي فازت بها خلال الآونة الأخيرة إلى اسم زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية أيضا، بعد أن سارع إلى توصيلها إلى المطار من أجل هروبها إلى مصر.

وذكر المصدر أن المرأة التي أثيرت الشكوك حولها بعد فوزها في السحوبات ليس لديها «ليسن» رخصة قيادة.

وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض أيضا على زوجها اليوم للتحقيق معه بشبهة تورطه بالتلاعب في السحوبات.



وأفادت المصادر أنه تم إحالتة المرأة إلى المباحث الجنائية للتحقيق معها بشأن شبهة التلاعب في الفوز بالسحوبات، فيما أحالت وزارة التجارة واقعة التلاعب في السحوبات الأخيرة، وقامت بإيقاف الموظف المسؤول عن العمل صباح اليوم، وأبلغت الجهات الأمنية بالحادثة لتتولى إجراءات التحقيق القانونية.

وحققت واقعة التلاعب في السحوبات التجارية في الكويت تداولا واسعا في الكويت، واتضح توافر دلائل شبهة جنائية في إطار تسليم الجوائز، إذ أتُهم بها ممثل وزارة التجارة أثناء السحب لصالح فائزة مصرية ،تعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في الكويت، وما أثار الشكوك حولها هو ما إن تشارك السيدة المصرية في المسابقات فإن المسؤول ذاته في وزارة التجارة يحرص على تواجده في لحظة إعلان الفائزين بالسحوبات طبقاً لما ذكرته القبس الكويتية.

وقال وكيل الوزارة زياد الناجم، في كتاب موجه إلى النيابة العامة الكويتية بإن الواقعة تشير إلى وجود شبهة جنائية بالتحايل بتسليم الجوائز وقع بها ممثل الوزارة أثناء تسليم الجائزة مما يمس بثقة المستهلك ويسيء لمصداقية تلك الفعاليات في حال ثبوت المخالفة.

وأضاف الناجم أن الوزارة أحالت الواقعة إلى النيابة لتتولى التحقيق فيها باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه منذ تلقي الوزارة خبر الحادثة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من مدى صحة ما يجري تداوله، إلى جانب وقف تسليم جوائز هذا السحب مؤقتاً، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التحقيق والتدقيق.

وكان مهرجان ياهلا، قد أعلن أمس الأحد، وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتاً لحين انتهاء التحقق من واقعة السحب الأخير.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان أنه "انطلاقا من التزام إدارة مهرجان ياهلا " الكامل بأعلى معايير الشفافية والنزاهة وحرصها على تعزيز ثقة الجمهور وضمان مصداقية جميع فعاليات المهرجان، تؤكد إدارة مهرجان "ياهلا" متابعتها لما تم تداوله بشأن السحب الأخير".

وأضافت أنه وبالتنسيق مع وزارة التجارة "تم وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتاً لحين انتهاء التحقق، حفاظا على الشفافية والنزاهة".