كشف خبراء في الأمن السيبراني عن هجوم إلكتروني واسع النطاق طال مواقع تابعة لـ 178 مؤسسة وعلامة تجارية من الأكثر زيارة حول العالم، إثر قيام قراصنة بزرع برمجيات خبيثة تهدد بسرقة البيانات الشخصية والمالية للزوار، وتحويل مسار مدفوعات العملات الرقمية.

وبحسب تحقيق أجرته شركة الأمن السيبراني «ريبورت يو آر آي» ونشرت تفاصيله "نيوزويك"، فإن الهجوم الذي رُصد أمس الاثنين، طال 188 ملفاً برمجياً موزعاً على مواقع لشركات ومؤسسات كبرى في 20 قطاعاً حيوياً، في مقدمتها «زووم»، وشبكات «سي إن إن» و«بي بي سي» و«فوكس نيوز»، وفروع لأحد البنوك الكبرى في دول عدة، إلى جانب شركات «إيكيا»، و«سيلز فورس»، و«إيكويفاكس»، و«جيت لاب»، و«ليدجر»، وخطوط ألاسكا الجوية.

كيف نُفّذ الاختراق

أوضح الباحثون أن المهاجمين لم يخترقوا خوادم الشركات الـ 178 كلّاً على حدة، بل لجأوا إلى ما يُعرف بهجمات «سلسلة التوريد البرمجية» عبر استغلال ثغرة أمنية في منصة «أوبتيميزلي» (Optimizely)، وهي شركة توفر برمجيات تعتمد عليها المواقع الكبرى لاختبار نسخ مختلفة من صفحاتها الإلكترونية.

وقام القراصنة بحقن أكواد خبيثة بلغة «جافا سكريبت» داخل الملفات البرمجية التي تستضيفها «أوبتيميزلي»، ما جعل الكود الخبيث يعمل تلقائياً في متصفح الزائر بمجرد فتحه لأي موقع يعتمد على تلك الخدمة.

وصُممت البرمجية الخبيثة لتنفيذ أربع مهام تخريبية متزامنة شملت:

التلاعب بتحويلات العملات الرقمية: استبدال عناوين المحافظ الرقمية التي ينسخها المستخدمون بعناوين تابعة للقراصنة، حيث رصد الباحثون تحويل نحو 7,040 دولاراً إلى محافظ المهاجمين خلال قرابة تسع ساعات فقط من بدء الهجوم، فيما لا يزال الحجم الكلي للخسائر المالية غير معلوم.

سرقة البطاقات المصرفية: اعتراض بيانات بطاقات الائتمان التي يدخلها المستخدمون في نماذج الدفع المباشرة بالمواقع.

سحب بيانات المتصفح: الوصول إلى المعلومات وملفات تعريف الارتباط المخزنة في المتصفحات، والتقاط صور للشاشة.

استهداف أجهزة «أبل»: محاولة استغلال نقاط ضعف أمنية في الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد».

خريطة القطاعات المتضررة

تصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة الجهات المتضررة بواقع 32 مؤسسة، تلاه قطاع التكنولوجيا والبرمجيات (23 شركة)، ثم التجزئة والأزياء (20 علامة تجارية)، وخدمات البث والترفيه (12 منصة بينها Peacock وStarz)، والمؤسسات الإخبارية والإعلامية (10 شبكات)، والطيران والسفر (9 شركات بينها Air France-KLM)، إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، والصناعة، والاتصالات، وتداول العملات الرقمية، والتأمين، والعقارات، والسيارات مثل «لوسيد موتورز».

وفي أولى ردود الفعل الرسمية، أعلنت شركة «أوبتيميزلي» في تحديث عبر موقعها اليوم الثلاثاء أن «طرفاً غير مصرح له استغل ثغرة أمنية» في منصتها الخاصة بالتجارب، مؤكدة أنها أصلحت الثغرة وأزالت الكود المحقون من المشاريع المتضررة.

من جانبها، أكدت شركة التقارير الائتمانية الأميركية «إيكويفاكس» لمجلة «نيوزويك» أنها حققت فوراً في المسألة وأوقفت استخدام خدمات «أوبتيميزلي»، مشددة على عدم رصد أي دليل على اختراق أنظمتها أو تضرر بياناتها، بينما أعلنت شركة «إيكيا» أنها تجري تحقيقاً لتقييم أي أثر محتمل على خدماتها الرقمية وعملائها.

إرشادات أمنية للمستخدمين

أكد الخبراء أن مجرد تصفح أحد المواقع المتضررة يوم 16 نوفمبر لا يعني بالضرورة تعرض بيانات الزائر للسرقة، لكنهم أوصوا المستخدمين — لا سيما من أدخلوا بيانات دفع أو أجروا تحويلات بالعملات الرقمية في ذلك اليوم — باتخاذ مجموعة خطوات احترازية: