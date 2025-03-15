عقاب أب لطفلته يقودها إلى حتفها ويقوده للسجن



أدانت محكمة أمريكية أبًا من تكساس، قالت الشرطة إنه أجبر ابنته على القفز على الترامبولين في حرارة بلغت 43 درجة مئوية كعقاب، بالسجن 18 عامًا.

وكانت الفتاة، ابنته بالتبني جايلين، في الثامنة من عمرها عندما توفيت نتيجة تلك الحادثة.

وأقر دانيال شوارتز، البالغ من العمر 48 عامًا، من أوديسا، بالذنب في جريمة القتل غير العمد في قضية قتل الفتاة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة إكتور على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة " يو أس توداي".

ووفقًا للبيان، استجابت جهات إنفاذ القانون لحالة طبية طارئة في 29 أغسطس 2020 تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات.

ويتابع البيان: "اكتشف المحققون لاحقًا أن دانيال وزوجته آشلي أجبرا ابنتهما على القفز على الترامبولين لفترة طويلة دون طعام أو ماء كنوع من العقاب" حين "كانت درجة حرارة سطح الترامبولين حوالي 43 درجة مئوية في ذلك الوقت".

وفي الأسبوع الماضي، أقرّ شوارتز بالذنب في التهمة المنسوبة إليه، وحكم عليه القاضي بالسجن 18 عامًا.

كما أُدينت زوجة شوارتز بجريمة القتل في الأول من مايو 2023، وحُكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.