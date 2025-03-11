إفطار وسحور بين الكثبان الرملية في متنزه مليحة

يستقبل متنزه مليحة الوطني زواره في شهر رمضان المبارك بتجربة مميزة مع استراحة «نجمة رمضان» في مركز مليحة للآثار، حيث تمتزج فيها الأجواء التراثية الهادئة بنكهة الضيافة العربية، في فضاءات تحتفي بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وسط المشهد الصحراوي الهادئ.

وتوفر الاستراحة لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالإفطار والسحور بين الكثبان الرملية بعيداً عن صخب الحياة في المدينة.

ومع غروب الشمس، يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار تقليدية وسط مشاهد الكثبان الرملية، قبل أن تبدأ سلسلة من الأنشطة المسائية التي تشمل مراقبة النجوم، رماية الأسهم، الألعاب اللوحية، والجولات القصيرة على الخيل. وتم تخصيص مناطق لعب للأطفال، ما يضمن تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة.

أما تجربة السحور، فتوفر أجواءً هادئة تحت النجوم وهلال رمضان، ليستمتع الزوار بقائمة سحور متميزة وسط أجواء مميزة.