فيلم «عروستان ضائعتان» يكتسح جوائز «آيفا»

اكتسح الفيلم الكوميدي الهندي «لاباتا ليديز»، أو «عروستان ضائعتان»، الذي لم ينجح في الوصول إلى القائمة النهائية لجائزة الأوسكار، جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا) لعام 2025، التي تمنحها للأعمال المتميّزة في صناعة السينما الهندية.

وفاز «لاباتا ليديز» للمخرجة الهندية، كيران راو، الذي تمت إعادة تسميته إلى «لوست ليديز» من أجل حملته لجائزة الأوسكار، بأكبر عدد من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا) لعام 2025، إذ حصد 10 جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج.

وشارك نجوم السينما الهندية الأكثر شهرة في الحدث، إذ قدم نجم بوليوود شاروخان والممثل شاهد كابور وآخرون عروضاً خلال الحفل.