القبض علي رجل حاول تهريب المخدرات تحت شعره المستعار

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على رجل أثناء محاولته تهريب كمية من الكوكايين بقيمة أكثر من 10 آلاف دولار أميركي تحت شعر مستعار.

واكتشفت المخدرات من قبل الشرطة بعد أن حاول الرجل البالغ من العمر 40 عاماً ركوب طائرة متجهة إلى أمستردام، لهولندا، في مطار رافائيل نونيز الدولي.

وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة قطع الشعر المستعار من رأس الرجل للكشف عن 19 كبسولة من المادة، والتي تزن 220 غراماً.

ونقلت «سكاي نيوز» عن الشرطة الكولومبية قولها إن الرجل اعتقل للاشتباه في الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيعها وحملها.

وقالت إن الضبط أثر على التمويل الإجرامي و«منع بيع أكثر من 400 جرعة من الكوكايين، بقيمة تزيد على 10 آلاف دولار في الأسواق الدولية».

وقال قائد الشرطة جيلفر ياسيد بينا أراكي إنه تم حتى الآن هذا العام اعتقال أكثر من 450 شخصاً بتهمة الاتجار بالمخدرات.