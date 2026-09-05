عامل يجني مليون ونصف المليون دولار في عام من سرقة الطرود البريدية

حُكم على عامل بريد بالسجن بعد أن جنى أكثر من مليون ونصف المليون دولار من المخدرات التي كان يسرقها من الطرود في مدة قياسية مدتها عام تقريبا.

وجمع ساعي البريد أمجد علي، البالغ من العمر 50 عامًا، والساكن في شارع أوليفيا درايف بمدينة سلاو، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من شبكة تهريب المخدرات التي كان يديرها من منزله ومخزنه.

إذ كان يحوّل مسار الطرود التي يعتقد أنها تحتوي على القنب من مركز الخدمات اللوجستية التابع للبريد الملكي في سلاو، ويرسلها إلى نفسه.

وبدأت خطته تتكشف في ديسمبر من العام الماضي عندما داهمت الشرطة منزله وسيارته ومخزنه. وعُثر على مبلغ ضخم من المال في خزانته، يُقدّر بـ 1,185,420 جنيهًا إسترلينيًا ( 1,601,941 دولار)

كما عُثر على رزم من النقود بقيمة 42,290 جنيهًا إسترلينيًا (57151 دولار) أخرى داخل منزله في 12 ديسمبر. وأثناء عمله في موقع البريد الملكي الواقع بالقرب من حدود لندن ومطار هيثرو، لاحظ علي طرودًا اشتبه في احتوائها على مخدرات قبل فحصها بجهاز الأشعة السينية، ويُزعم أنه قام بنزع الطرود بطريقة غير مشروعة وإعادة تسميتها لتسليمها إلى عناوين أخرى، بما في ذلك عنوانه.

وخلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2025، كرر علي هذا الفعل عدة مرات قبل أن يُقبض عليه. وقالت شرطة وادي التايمز إن الأموال التي جناها يُعتقد أنها من عائدات بيع القنب وفقا لصحيفة "مترو".

ولم يُكشف عن كيفية علم الشرطة بأنشطة علي. وحُكم عليه بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر في محكمة ريدينغ الملكية أمس.