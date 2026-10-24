اتهام موظفة بمحاولة تسميم زميلتها في العمل بسم الحلزون

وُجِّهت اتهامات إلى امرأة أسترالية بعد أن زُعم أنها وضعت سمّاً مخصصاً للقضاء على القواقع في طبق طعام خاص بزميلة لها في العمل. ووفقاً للشرطة الأسترالية، فإن المرأة المتهمة تبلغ 43 عاماً وتقيم في مدينة بيرث، ولم يُكشف عن اسمها.

ووقعت الحادثة في مكان العمل، حين أحضرت الضحية (54 عاماً) طبق «كاري» ليشاركها فيه زملاؤها. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأسترالية أنه خلال استراحة الصباح، تناول الموظفون الطعام من الوعاء دون حدوث أي مشاكل. وعند حلول وقت الغداء، وبينما كانت الضحية تتناول ما تبقى من الطعام، لاحظت وجود حبيبات ذات لون أخضر زاهٍ، كما شعرت بتنميل في لسانها بعد تناولها جزءاً منه.

وتم الاحتفاظ بوعاء الطعام وتسليمه إلى الشرطة. وأظهرت الفحوصات التي أجرتها الشرطة أن الحبيبات تحتوي على مادة «ميتالديهيد»، وهي مبيد كيميائي يُستخدم لمكافحة القواقع والبزاقات. وتُستخدم حبيبات سامة زرقاء اللون - مخصصة للقضاء على القواقع - لحماية نباتات الحدائق والخضراوات والزهور.

ويزعم المحققون أن المتهمة توجهت إلى مخزن المواد الكيميائية، ثم عادت إلى غرفة الاستراحة ووضعت حبيبات السم في طبق «كاري» الضحية.

وقال كول بلانش، مفوض شرطة غرب أستراليا: «نحن ممتنون للغاية لأن الشخص الذي تذوق الطعام أدرك أن هناك شيئاً غير طبيعي؛ فقد ظهرت عليه بالفعل آثار سلبية أولية نتيجة لذلك».

وبعدها ألقت الشرطة القبض على المرأة ووجِّهت إليها تهمة تعريض حياة شخص أو صحته أو سلامته للخطر، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في الخامس من نوفمبر المقبل.