لص يستنجد بالشرطة بعد أن حاصره أصحاب البيت

لم يجد لص هندي سبيلا للنجاة من أهل الحي الذي كان يسرقه إلا بالاتصال برقم النجدة مستعينا بالشرطة.

واضطر اللص واسمه فيجاياكومار ( 35 عامًا ) للاتصال بالرقم 100 لطلب مساعدة الشرطة والفرار من مجموعة الأشخاص الذين كانوا يطاردونه.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في 7 سبتمبر حوالي الساعة 9:10 مساءً في منزل شارميلاديفي وزوجها سيفاكومار في شارع سيفاشاكتي، فعندما عاد الزوجان إلى المنزل، وجدا الباب الأمامي مفتوحًا، وأضواء الطابق الأول مضاءة.

وإذ شعرت شارميلاديفي بوجود شخص بالداخل، صرخت طلبًا للمساعدة. في ذلك الوقت، كان فيجاياكومار قد اقتحم المنزل وفرّ على دراجته النارية. ولما سمع الجيران والمارة صراخ المرأة، بدأوا بمطاردته.

ولكن اللص الذي لم يتمكن من الفرار بعيدا اختبأ واتصل بالشرطة طالبا النجدة، فهرعت شرطة كانجيكويل إلى الموقع وألقت القبض عليه، كما استعادت دراجته النارية، وفقا لما ذكرته صحيفة " نيو إنديان إكسبريس".

وفي غضون ذلك، اكتشفت المرأة سرقة 11 غرامًا من المجوهرات الذهبية وعملة فضية.

وقال أحد ضباط شرطة: "كان فيجاياكومار يعمل في موقع بناء. وفي يوم الحادث، ذهب إلى كويمباتور على دراجة نارية وحينها، لاحظ أن المنزل معتم فحاول سرقته. ولاحقاً استُعيدت المجوهرات منه. ويجري التحقيق حاليًا لتحديد ما إذا كان متورطًا في قضايا أخرى".