السجن لأم سافرت إلى ولاية أخرى وتركت أولادها الأربعة دون رعاية لعدة أيام

تواجه أم من وسط فلوريدا عدة تهم تتعلق بإهمال الأطفال، وذلك بعد أن ذكر عناصر الشرطة أنها تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل لعدة أيام بينما سافرت هي إلى لاس فيغاس.

ووفقاً لمكتب مأمور مقاطعة أوسيولا، تلقى رجال الشرطة اتصالاً عبر رقم الطوارئ بُعيد الساعة 8:30 من مساء يوم 21 أكتوبر، من طفلة أفادت بأن شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات قد تعرض لإصابة بعد سقوط ثقل رياضي (دمبل) على رأسه.

وعند وصول عناصر الشرطة إلى المنزل، تبين عدم وجود أي شخص بالغ. كما تبيّن أن الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و12 و11 و9 سنوات، تُركوا دون أي إشراف.

ووصلت فرق الإسعاف أيضاً إلى الموقع وفقا لمحطة "أي بي سي"، ونقلت الطفل المصاب البالغ من العمر 9 سنوات إلى مستشفى "سيليبريشن" لتلقي العلاج. وذكر عناصر الشرطة أنهم تمكنوا من التواصل مع والدة الأطفال، وتُدعى آيرين ميلر، التي أخبرتهم بأنها كانت في لاس فيغاس للعمل، ومن المقرر عودتها في 23 أكتوبر.

وأوضح المحققون أن ميلر غادرت في 18 أكتوبر، وكانت قد رتبت مع جليسة أطفال لتأتي من مدينة تامبا في الصباح لتجهيز الأطفال للمدرسة والاطمئنان عليهم لاحقاً. إلا أن ميلر أشارت إلى أن جليسة الأطفال لم تكن مكلفة بالبقاء في المنزل خلال الليل. وقد غادر الطفل المصاب المستشفى بعد تلقي العلاج، وتم التواصل مع والد الأطفال الذي وافق على اصطحابهم إلى منزله.

كما أفاد محققو مكتب مأمور مقاطعة أوسيولا بأنهم وضعوا خطة لاستقبال ميلر فور وصولها على متن رحلتها القادمة من لاس فيغاس إلى مطار أورلاندو الدولي، وذلك يوم الجمعة. وتم القبض على ميلر، البالغة من العمر 50 عاماً والمقيمة في كيسيمي، فور خروجها من الطائرة، ووُجهت إليها أربع تهم تتعلق بإهمال الأطفال (دون التسبب في أذى جسدي جسيم)، وأُودعت في سجن مقاطعة أورانج.