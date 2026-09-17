وجد 30 دولاراً على الأرض فلاحقته الشرطة بتهمة السرقة

ظن رجل أمريكي أن الحظ قد حالفه بالعثور على 30 دولاراً ملقاة على الأرض في متجر "وول مارت" بولاية جورجيا، لكنه سرعان ما تحول إلى متهم وهدف لعملية بحث أمنية بعد أن وضع المبلغ في جيبه.

وكانت الشرطة في مدينة ألباني، الواقعة جنوب غرب جورجيا، تطلب مساعدة الجمهور للتعرف على الرجل الذي التقط ورقة نقدية بقيمة 30 دولاراً من على الأرض واحتفظ بها بدلاً من تسليمها.

وكتبت إدارة شرطة ألباني في منشور على فيسبوك بتاريخ 18 أغسطس: "أسقط أحد الأشخاص مبلغ 30 دولاراً على الأرض أثناء التسوق. قام هذا الشخص بالتقاط المال ولم يسلمه للموظفين"، وأرفقت المنشور بصورة للمشتبه به وهو يسير داخل المتجر.

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية الرجل الاتصال بالخط الساخن المخصص للبلاغات.

وقد وجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مادة دسمة للسخرية من الجهود المكثفة التي بذلتها الشرطة لتحقيق العدالة في هذه الواقعة المتعلقة بالمتسوق.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن أحد مستخدمي فيسبوك قوله "تخيل أنك تعثر على 30 دولاراً وتظن أنه يوم حظك، ثم تعود إلى المنزل وتفتح فيسبوك لتجد صورتك على صفحة الشرطة تطلب المساعدة في التعرف عليك". وعلق آخر قائلاً: "ماذا حل بمبدأ (من يجد شيئاً يمتلكه)؟". وفي المقابل، أبدى آخرون انتقاداً لإدارة الشرطة بسبب هذا المنشور. وكتب أحدهم "نشر صورته بسبب 30 دولاراً؟ هههه". وأضاف مستخدم آخر: "ظننت أن الأمر مجرد محاكاة ساخرة عندما صادفت القصة".

وفي تحديث للمنشور، ذكرت الشرطة أن الرجل المعني "أعاد المال إلى الضحية". وقالت الشرطة: "أرادت الضحية في البداية توجيه اتهامات، ولكن بعد استعادة المال، أفادت بأنها لم تعد ترغب في المضي قدماً في الإجراءات القانونية. ولن يتم توجيه أي اتهامات".

وينص قانون ولاية جورجيا على أن استيلاء الشخص على ممتلكات يعلم يقيناً أنها مفقودة، دون محاولة إعادتها أولاً، قد يُعتبر جريمة سرقة.