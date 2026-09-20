القبض على أب وأم خرجا للترفيه وتركا أطفالهم الثلاثة برعاية "الآيباد"

أوقفت الشرطة أبًا وأمًا من أوكلاهوما بعما قاما بترك أطفالهما الثلاثة (الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و5 وعام واحد) بمفردهم في المنزل بينما ذهبا للعب رياضة البيكلبول. وذكرت الشرطة أن الزوجين أعطيا الأطفال جهاز آيباد "كوسيلة للاتصال في حال حدوث أي طارئ".

وكان أندرو ديك وفيذر روبرتس على بُعد حوالي 20 دقيقة عندما ورد بلاغٌ إلى رقم الطوارئ 911، فتوجهت الشرطة إلى منزلهما في جلينبول، وفقًا لبيان صحفي نشرته الشرطة على فيسبوك.

وجاء في البيان الصحفي: "أبلغ المُبلِّغ الضباط بأنه يشتبه في ترك ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 و5 و1 عام، في المنزل دون إشراف شخص بالغ". و"تواصل المُبلِّغ مع فيذر روبرتس، التي أفادت بأنها وأندرو ديك كانا يلعبان البيكلبول في مجمع كورتس آند كومنز في بيكسبي، وأشارت إلى أن الأطفال كانوا برفقة جليسات أطفال". وذكرت الشرطة أن المُبلِّغ توجه إلى المنزل واكتشف أن الأطفال لم يكونوا برفقة شخص بالغ. واستجاب الضباط للبلاغ وتأكدوا من أن الطفلين البالغين من العمر 8 و5 أعوام كانا يشاهدان التلفاز بينما كان الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا نائمًا، وفقًا للبيان الصحفي.

وأفاد بيان الشرطة أن ديك وروبرتس عادا إلى المنزل أثناء تحقيق الشرطة، وأكدا أنهما كانا يلعبان رياضة البيكلبول في منطقة قريبة. وأضاف البيان: "عندما سأل الضباط عن كيفية تواصل الأطفال معهما في حالة الطوارئ، ذكر روبرتس أن الأطفال لديهم جهاز آيباد يمكنهم استخدامه للاتصال". وخلال التحقيق، تلقت الشرطة معلومات تشير إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يترك فيها ديك وروبرتس أطفالهما بمفردهم في المنزل، وفقًا للبيان الصحفي. وأُلقي القبض على ديك وروبرتس بتهمة إهمال الأطفال في ثلاث قضايا.

وأضاف البيان وفقا لموقع "القانون والجريمة" "وُجد الأطفال سالمين وبصحة جيدة، وتم إبلاغ إدارة الخدمات الإنسانية في أوكلاهوما".