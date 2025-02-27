تحد على الانترنت عن حقن الجسد بفراشة ميتة يتسبب بوفاة مراهق

أدى تحدٍّ شائع على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر مؤخرا في أمريكا الجنوبية إلى وفاة مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا بعدما قام بحقن نفسه بفراشة ميتة.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن الصبي قام بمزج فراشة ميتة بالماء واستخدم حقنة تم اكتشافها لاحقًا في غرفته لحقن الخليط في ساقه، ليشعر بعد قليل بالمرض، لتسوء حالته تدريجيًا، مبديا أعراضا كالقيء وفقدان القدرة على المشي، ليتم بعدها نقله إلى مستشفى توفي فيها بعد أن أمضى أسبوعًا تحت العلاج.

ورجح البعض أن السموم الموجودة في هذه الحشرات قد تكون السبب في تعرض دافي نونيس موريرا لرد الفعل القاتل.

كما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" اقتباسًا من طبيب في المستشفى الذي تم إدخاله إليه، والذي اقترح أنه ربما عانى من انسداد في أحد الأوعية الدموية، ولا يعرف الأطباء ما الذي كان في الخليط أو حجمه، مما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة حتى تشريح الجثة، حيث من المحتمل أيضا أن يكون رد الفعل التحسسي أيضًا هو السبب.

ورغم أنه من المعروف بأن معظم الفراشات غير ضارة، إلا أن صنفا كفراشات الملك يحتوي على مستويات سامة عالية بسبب نظامها الغذائي.

وبدأ التحدي المشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أودى بحياة موريرا على منصات مثل TikTok و Instagram. ، برسم الفراشات على الأجساد ثم انحرف عن مساره كما يبدو ليأخذ هذا الشكل الغريب.