القبض على رجلين حاولا تهريب المخدرات للسجن باستخدام مدفع

قبضت سلطات كولورادو على رجلين لمحاولتهما تهريب ما قيمته 112000 دولار من التبغ وما قيمته 89500 دولار من مخدر الميثامفيتامين إلى سجن فيدرالي باستخدام مدفع هواء مضغوط.

وفشلت محاولتهما الجريئة بفضل يقظة شرطي، وفقا لما قاله شريف مقاطعة جرانت لراديو لويزيانا. وأضاف أن "دقة ملاحظة الشرطي سمحت بإيقاف الأمر قبل أن يتمكنوا من إدخال المخدرات إلى السجن".

وتضمنت خطة خوسيه فرانسيسكو مونوز البالغ من العمر 18 عامًا وأنجيل جوتيريز البالغ من العمر 19 عامًا إطلاق مواد محظورة عبر سياج الأمن للسجن، مع قدرة المدفع على دفع الأشياء لمسافة تزيد عن 350 قدمًا (ما يزيد قليلا عن مئة متر).

وعلق الشريف على المحاولة قائلا " لم يكن هذا شيئًا محلي الصنع. يتم شراؤه، وإنما تم تصنيعه بشكل احترافي، وهو قوي جدًا".

وأبلغ مكتب شريف مقاطعة جرانت الرجلين بمحاولة إدخال مواد محظورة إلى مؤسسة جزائية ومحاولة توزيع الميثامفيتامين، وهو مخدر قوي ومحظور.