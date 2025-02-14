حوت أحدب يلتهم رياضي تجديف ثم يلفظه حياً

قال أحد هواة رياضة التجديف بالكاياك إنه ظن أنه سيموت عندما حاول حوت أحدب التهامه، أثناء قيامه بهواية التجديف قرب سواحل تشيلي.

وقالت محطة "سكاي نيوز" أن أدريان سيمانكاس كان يمارس رياضته في مضيق ماجلان، عندما ظهر الحوت فجأة على سطح الماء وفتح فمه الواسع وقام بابتلاعه مع قاربه الأصفر الصغير. وتصادف أن قام والده الذي كان قريبًا في قارب كاياك آخر، بالتقاط الحادث بالكاميرا.

وقال سيمانكاس: "اعتقدت أنني ميت. اعتقدت أنه أكلني، وأنه ابتلعني". ولكن لحسن الحظ، أطلق الحوت سراحه بعد بضع ثوانٍ، فيما كان يصيح به والده "ابق هادئًا، ابق هادئًا".

وقال سيمانكاس "عندما صعدت وبدأت أطفو، كنت خائفا من أن يحدث شيء لوالدي أيضا، أو ألا نصل إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أن أصاب بانخفاض حرارة الجسم". بسبب حرارة المياه القريبة من درجة الصفر.

وتمكن الأب والابن من الوصول إلى الشاطئ بأمان بعد الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي. ويعد مضيق ماجلان أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في باتاغونيا، على بعد حوالي 1600 ميل (3000 كيلومتر) من العاصمة سانتياغو.