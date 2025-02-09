أيقونة الأزياء الهندية الراقية في ختام «دبي للموضة»

قدّم المصمّم الهندي الشهير للأزياء الراقية مانيش مالهوترا أول عروضه الرسمية في حدث عالمي للموضة، حيث اختتم أسبوعاً من عروض الأزياء الإقليمية والعالمية خلال أسبوع دبي للموضة بنسخته لخريف وشتاء 2025 - 2026. وقد أسر مانيش مالهوترا، أيقونة الأزياء الهندية الراقية والمصمّم المبدع الحائز جوائز مرموقة، الحاضرين بأول عرض على الإطلاق لمجموعته الجديدة بعنوان «World Collection» على منصّات أسبوع دبي للموضة العالمية.

وتضمّنت هذه المجموعة المميّزة أقمشة انسيابية وقصّات تبرز الجمال الطبيعي، مزيّنة بالترتر اللامع والبروكايد المنسوج يدوياً ودرجات الألوان المعدنية الغامقة واللؤلؤ الناعم لاستعراض تصاميم فاخرة تعكس أسلوب مانيش مالهوترا الفريد. وكانت قطع هذه المجموعة تجسيداً للتنوّع الثقافي، بدءاً من التصاميم الهندية الغربية والفساتين الفاخرة، وصولاً إلى القفطان والعباءات المستوحاة من الطابع العربي. وقدّم المصمّم كذلك مجموعة من المجوهرات التي تحمل اسم علامته، حيث تألقت العارضات ببروشات وقلادات بارزة وإكسسوارات كلاسيكية راقية. وقد افتتحت هذا العرض، الذي ضمّ مزيجاً رائعاً من الأزياء النسائية والرجالية، عارضة الأزياء العالمية فاليري كوفمان، في حين اختتمته العارضة البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما التي تألّقت بفستان أسر الحاضرين من تصميم مانيش مالهوترا.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «شكلت هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة إنجازاً بارزاً يُضاف إلى مسيرة نجاح الحدث، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وإسهامها الملحوظ في قطاع الأزياء العالمي. استضفنا في هذه النسخة نخبة غنية ومتنوّعة من الجهات العالمية الراغبة في الشراء والمصمّمين الموهوبين، على غرار المصمّم الهندي المبدع مانيش مالهوترا الذي أضفت مجموعته الرائعة بُعداً جديداً إلى أسبوع دبي للموضة، مؤكدةً على قيم التنوّع الثقافي والتبادل الإبداعي. كما تعكس هذه المشاركة العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والهند، التي تمتد إلى مختلف مجالات الإبداع والتعاون الاقتصادي».

وأضافت: «شهدت هذه النسخة مشاركة لافتة للمواهب المحلية، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع الأزياء في المنطقة».

وكان من بين الحاضرين عدد من المؤثرين البارزين ووسائل الإعلام ومشاهير بوليوود، بمَن فيهم المخرج السينمائي الحائز العديد من الجوائز كاران جوهار، والممثلة وعارضة الأزياء مالايكا أورورا، والممثل الشهير سانجاي دات، والكثير غيرهم. واستمرّت فعاليات نسخة خريف وشتاء 2025 – 2026 من أسبوع دبي للموضة، من الأول إلى السادس من فبراير. وتضمّن هذا الحدث البارز مجموعة من الفعاليات وعروض الأزياء الحصرية التي تمّ تنظيمها في كل أنحاء دبي، وذلك إلى جانب العروض الملهمة التي شهدتها منصّات العرض في حي دبي للتصميم.

وقال المصمّم الهندي مانيش مالهوترا: «لطالما شعرت هنا أنني في بلدي الثاني، ولم أتوقف عن زيارة دبي منذ 30 عاماً. هذه المدينة العالمية التي تغمرني بسعادة حقيقية وتقدّم للجميع فرصاً لا حصر لها لتحقيق أحلامهم وتطلّعاتهم. ولذلك، قرّرت أن أفتتح أول متجر عالمي لي خارج الهند هنا بالتحديد. وما من شعور أجمل من استعراض مجموعتي الجديدة والمميّزة (World Collection) للمرة الأولى على منصّات عرض عالمية، في مكان يحتضن المصمّمين والمبدعين من كل أنحاء العالم. ويتضاعف شعوري بالسعادة والإنجاز مع احتفالنا اليوم بمرور عام على افتتاح متجري الأول في دبي، بالتزامن مع استعراض مجموعتي العالمية الأولى (World Collection) على منصّات عرض أسبوع دبي للموضة».

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «كان هذا الموسم إنجازاً بارزاً يُضاف إلى مسيرة نمو أسبوع دبي للموضة، وتحوّله إلى وجهة عالمية رائدة للأزياء، مسلّطاً الضوء على التبادل الثقافي والعلاقات المثمرة بين دولة الإمارات والهند في شتّى مجالات الإبداع. وشهدنا في هذا الموسم مشاركة نخبة متنوّعة من الجهات العالمية الراغبة في الشراء والمصمّمين ذوي المواهب الاستثنائية من كل أنحاء العالم، الذين أسهموا من خلال مجموعاتهم المبتكرة في ترسيخ قيم الشمولية والتنوّع الثقافي التي يجسّدها أسبوع دبي للموضة».

• خديجة البستكي: أسبوع دبي للموضة إنجاز بارز يسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وإسهامها الملحوظ في قطاع الأزياء العالمي.