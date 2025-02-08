أب صيني يدفع الثمن غالياً بعد أن وبخ ابنه لعدم إكماله واجباته المدرسية

أبلغ صبي صيني الشرطة عن قيام والده بتخزين قشور ثمرة الخشخاش بشكل غير قانوني انتقاما منه بعد توبيخه لعدم إكماله لواجباته المدرسية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية بينها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وجرت القصة في 9 يناير، عندما أصبح صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، وهو طالب في المدرسة الابتدائية، من مقاطعة يونغ نينج، في شمال غرب الصين، محور تحقيق للشرطة بعد أن وضع والده في مأزق حقيقي. وكان الصبي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لتوبيخ شديد من والده لعدم إكماله لواجباته المدرسية.

وبعد أن شعر بالظلم والغضب، خرج من منزله واستعار هاتفًا من صاحب متجر محلي للإبلاغ عن والده للشرطة، مدعيا أن والده كان يخزن قشور الخشخاش بشكل غير قانوني في المنزل. وما كان من الشرطة إلا أن استجابت على الفور للبلاغ.

وعندما استجوبه الضباط، روى الصبي باكيًا كل ما يعرفه عن الموقف، فيما اعترف والده، الذي طغى عليه الندم، بتخزين قشور الخشخاش. وأوضح أنه احتفظ بها لأغراض طبية، معتقدًا أنها يمكن أن تساعد في علاج مرض. ومع ذلك، فقد صُدم بشدة عندما أدرك أن أفعاله لم تنتهك القانون فحسب، بل أدت أيضًا إلى مثل هذه الاستجابة العنيفة من ابنه.

وتم تسليم القضية منذ ذلك الحين إلى وحدة مكافحة المخدرات لمزيد من التحقيق. ووفقًا لقانون العقوبات الصادر عن إدارة الأمن العام في الصين، فإن نقل أو شراء أو بيع أو تخزين أو استخدام كمية صغيرة من قشور الخشخاش بشكل غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى الاحتجاز لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا وغرامة تصل إلى 3000 يوان (400 دولار أمريكي) وفي الحالات الأقل شدة، قد يتم تخفيف العقوبة إلى الاحتجاز لمدة تصل إلى خمسة أيام أو غرامة تصل إلى 500 يوان.